Bắt đối tượng trốn truy nã hơn 6 năm

(LĐ online) - Chiều 20/5, tin từ Công an huyện Đạ Huoai cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Đặng Văn Ngọc (35 tuổi, trú tại Thôn 6, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai) khi đang lẩn trốn truy nã về hành vi “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Đặng Văn Ngọc

Trước đó, vào tháng 4/2014, Đặng Văn Ngọc đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với P.T.H (sinh năm 1996, trú tại huyện Đạ Tẻh). Ngày 5/5/2014, Công an huyện Đạ Huoai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Ngọc. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 11/9/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Huoai đã ra quyết định truy nã bị can Đặng Văn Ngọc, từ đó thường xuyên tổ chức lực lượng nắm tình hình, theo dõi, triển khai các biện pháp để vận động, xác minh, truy bắt đối tượng.

Trong đợt triển khai thực hiện đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã từ ngày 15/4/2021 đến ngày 14/10/2021 nhằm tập trung lực lượng, biện pháp để vận động, truy bắt đối tượng truy nã do Công an huyện ra quyết định, ngày 18/5, từ tin báo của quần chúng Nhân dân về một đối tượng có các đặc điểm nhận dạng tương tự đối tượng Đặng Văn Ngọc đang bị truy nã hiện đang ở tại một phòng trọ thuộc địa bàn các xã Tân Thanh, Đan Phượng, Hoài Đức (huyện Lâm Hà). Từ tin báo này, Công an xã Đạ Oai đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để nhận dạng; đồng thời, xác định đối tượng hiện đang sinh sống ở xã Hoài Đức, từ đó phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - môi trường Công an huyện Đạ Huoai và Công an xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà tiến hành bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở Công an xã Hoài Đức làm việc.

NGUYÊN THI - LÊ TIẾN