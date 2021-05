Bắt quả tang 8 nam, nữ lập sòng bạc trong nhà nghỉ

(LĐ online) - Tối 4/5, Công an huyện Đạ Huoai thông tin, đơn vị vừa triệt phá vụ đánh bạc, bắt quả tang 8 đối tượng lập sòng bạc sát phạt nhau trong một nhà nghỉ trên địa bàn huyện.

Các con bạc lập sòng trong nhà nghỉ bị công an bắt quả tang

Theo Công an huyện Đạ Huoai, qua công tác nắm tình hình, vào tối 3/5, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện phối hợp cùng Công an thị trấn Mađaguôi tiến hành mật phục, kiểm tra bắt quả tang 8 đối tượng (4 nam và 4 nữ) đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa tại một nhà nghỉ trên địa bàn Tổ dân phố 3 (thị trấn Mađaguôi).

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ số tiền 32 triệu đồng trên sòng bạc. Kiểm tra trên người và phương tiện các con bạc, cơ quan công an còn thu giữ thêm hơn 26 triệu đồng. Ngoài ra, Công an huyện Đạ Huoai còn tạm giữ 15 điện thoại, 2 xe ô tô và 4 xe máy của các con bạc.

Hiện, Công an huyện Đạ Huoai đang hoàn tất hồ sở xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

