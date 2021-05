Công an Cát Tiên phá thành công vụ trộm cắp tài sản táo tợn

(LĐ online) - Chiều 4/5, Thượng tá Trần Đức An - Trưởng Công an huyện Cát Tiên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp với Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và Công an các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Gia Lai, Bình Định đã bắt được đối tượng trong chuyên án truy xét bí số TX0321TC, bị Công an Cát Tiên khởi tố về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện.

Đối tượng bị bắt giữ tại tỉnh Tiền Giang

Trước đó, vào ngày 15/3/2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cát Tiên tiếp nhận đơn trình báo của bà Phạm Thị Hồng Thu (32 tuổi, trú tại xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên) về việc bị một người nam giới lợi dụng lúc sơ hở, chỉ trong vòng vài giây đã lén lút trộm số tiền 210.556.000 đồng để trong cốp xe ô tô khi bà dừng xe ở lề đường vào quầy mua trái cây tại Tổ dân phố 6, thị trấn Cát Tiên mà không rút chìa khoá ra khỏi xe. Theo trình báo, số tiền này bà Thu vừa rút ra từ một ngân hàng trên địa bàn huyện Cát Tiên.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng; đặc biệt, đối tượng gây án ngay giữa ban ngày, ở nơi đông người qua lại, thủ đoạn vô cùng táo tợn, liều lĩnh và chuyên nghiệp, Công an huyện Cát Tiên đã nhanh chóng thành lập chuyên án để khẩn trương truy xét, phá án. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cát Tiên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “trộm cắp tài sản” và tiến hành xác lập chuyên án truy xét bí số TX0321TC.

Dưới dự chỉ đạo của Thượng tá Trần Đức An - Trưởng Công an huyện, các lực lượng có liên quan của Công an huyện đã tiến hành trích xuất hệ thống camera an ninh và đã xác định được đối tượng nghi vấn có liên quan trong vụ trộm cắp tài sản nêu trên. Công an huyện Cát Tiên đã phối hợp với Công an huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Công an tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và một số ngân hàng tại huyện Đạ Tẻh, TP Bảo Lộc, Bình Phước để rà soát toàn bộ camera an ninh, xác định hướng di chuyển, cũng như những mối quan hệ của đối tượng; đồng thời, khẩn trương phong tỏa tài khoản của các đối tượng có liên quan và truy thu được số tiền 69.400.000đ đồng là tiền tang vật của vụ án vào ngày 15/3/2021.

Tuy nhiên, khi xác định được nhân thân đối tượng thì tên người thực hiện chuyển tiền lại không phải là đối tượng gây án. Bởi vì, đối tượng đã dùng CMND, bằng lái xe giả của một người khác. Ban chuyên án lại tiếp tục toả ra các hướng để xác định nhân thân, lại lịch thực sự.

Liên tục hơn 18 ngày đêm, được sự phối hợp chặt chẽ của Công an thị xã Ajun Ba, Chư Sê (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Tiền Giang, đến ngày 2/5, đối tượng đã bị bắt giữ khi vừa tiếp tục gây ra vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự tại địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều tra, xác định đối tượng tên Huỳnh Minh Vũ (42 tuổi, tên gọi khác là “Vũ Phương”; thường trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Qua đấu tranh tại Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), bằng các tài liệu, chứng cứ, đối tượng Vũ đã khai nhận chính mình là người đã gây ra vụ trộm cắp tài sản vào ngày 15/03/2021 tại huyện Cát Tiên và nhiều vụ khác trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Công an huyện Cát Tiên đang tiếp tục phối hợp Công an huyện Cái Bè đấu tranh làm rõ và mở rộng vụ án.

Huỳnh Minh Vũ cũng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Qua vụ việc nêu trên, Công an huyện Cát Tiên khuyến cáo người dân khi đến các địa điểm giao dịch để rút hoặc gửi tiền phải nâng cao ý thức bảo quản tài sản. Khi mang theo trong người số tiền lớn cần phải có thêm người đi cùng. Khi dựng xe mô tô, đậu xe ô tô mà để tài sản trong xe phải khóa cẩn thận, để xe ở nơi thường xuyên quan sát được, tránh tạo các điều kiện thuận lợi để đối tượng gây án.

LÊ TIẾN – NGUYỄN NGHĨA