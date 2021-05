Đà Lạt: Tạm giữ 4 đối tượng móc trộm 15 điện thoại của du khách

(LĐ online) - Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt vừa triệt phá thành công 1 nhóm móc túi, trộm cắp tài sản chuyên nghiệp tại khu vực chợ đêm Đà Lạt. Ít nhất 15 điện thoại di động của du khách, người dân bị nhóm này móc trong tối 30/4 và ngày 1/5.

Cảnh sát Hình sự dẫn giải hai đối tượng (giữa) tới hiện trường vụ móc điện thoại để phục vụ công tác điều tra

Sáng 2/5, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt cho biết đã dẫn các nghi phạm tới hiện trường tại khu vực chợ đêm Đà Lạt để phục vụ công tác điều tra. 4 đối tượng bị tạm giữ hình sự, gồm: Phạm Thị Hậu (32 tuổi, ngụ Phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk), Phạm Thị Kim Vân (31 tuổi), Trương Thị Hải (31 tuổi) và Lê Vi Vũ (31 tuổi) cùng ngụ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, Hậu, Vân, Hải đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Dịp lễ 30/4 năm nay, cả nhóm bàn nhau lên TP Đà Lạt móc túi của khách du lịch để lấy tiền tiêu xài.

Hậu sau đó rủ thêm bạn trai là Vũ đi cùng. Theo kế hoạch nhóm này vạch ra, Hậu, Vân là người trực tiếp trộm cắp móc túi, còn Hải cảnh giới, nhận điện thoại do Hậu trộm cắp được. Vũ là người đứng chờ ở bờ hồ Xuân Hương để nhận điện thoại từ Vân.

Vào khoảng 19 giờ ngày 1/5, các đối tượng đi bộ đến chợ Đà Lạt, khi đến khu vực cầu thang chợ từ khu Hòa Bình xuống tượng đài, cả nhóm phát hiện chị H.T.C.L (32 tuổi, du khách tới từ Bình Dương) đang đi bộ. Lợi dụng lúc chị L. sơ hở, Hậu đến vị trí chị L. dùng tay thò vào túi lấy trộm 1 điện thoại rồi chuyển cho Hải.

Với thủ đoạn tương tự, lợi dụng du khách đi bộ tại chợ đêm Đà Lạt đông đúc, từ 19 giờ tới 23 giờ đêm 1/5, nhóm này móc trộm điện thoại trót lọt của nhiều du khách rồi nhanh chóng chuyền cho nhau cất giữ.

Những bị hại sau khi phát hiện mất tài sản đã đến cơ quan công an trình báo. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an tiến hành xác minh, quá trình kiểm tra, phát hiện Vũ đang cất giấu 3 điện thoại có đặc điểm như người bị hại khai báo nên đã mời về trụ sở cơ quan công an làm việc. Vũ đã khai nhận hành vì phạm tội của mình nhự trên. Cơ quan Công an đã tiếp tục triệu tập Hậu, Vân và Hải về làm việc. Hiện, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận trộm cắp bằng hình thức móc túi du khách được 9 điện thoại vào ngày 30/4. Hậu đã giao nộp 9 điện thoại là tang vật của vụ án. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác mình làm rõ, xác định người bị hại.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an Đà Lạt cho biết thêm, vụ án được lãnh đạo Công an Đà Lạt chỉ đạo, lập chuyên án triệt phá sau khi theo dõi các đối tượng này có biểu hiện hành vi phạm tội từ nhiều ngày trước đó. Chuyên án trên nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá X cũng như kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2021.

C.THÀNH