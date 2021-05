Xử phạt 19 trường hợp cổ vũ đua xe trái phép trên Quốc lộ 20

(LĐ online) - Chiều 4/5, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 trường hợp và tạm giữ 10 xe máy tham gia tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép trên Quốc lộ 20.

Lực lượng cảnh sát giao thông tạm giữ các phương tiện tham gia tụ tập đua xe trái phép

Trước đó, qua nắm tình hình, có thông tin vào khoảng 23 giờ 30 ngày 3/5 có nhóm thanh niên từ các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, thành phố Đà Lạt sẽ tụ tập cổ vũ đua xe trái phép tại thôn Định An, xã Hiệp An (Quốc lộ 20), Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đức Trọng đã triển khai lực lượng ngăn chặn sự việc trên.

https://youtu.be/2wkqyRG13SY

Sau khi nắm được thông tin, từ 1 giờ đến 4 giờ 30 sáng 4/5, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại chỗ 5 phương tiện, 6 thanh niên tham gia tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, số còn lại bỏ chạy. Bằng các nghiệp vụ, qua hình ảnh camera giám sát, lực lượng chức năng đã truy xét, mời lên làm việc các trường hợp tham gia tụ tập cổ vũ đua xe trái phép còn lại. Lực lượng chức năng đã lập biên bản 19 trường hợp, có độ tuổi từ 17-24 và tạm giữ 10 xe máy, với các lỗi vi phạm, gồm: Tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Hiện, lực lượng chức năng Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục điều tra, truy xét, làm rõ các trường hợp tham gia đua xe trái phép vào rạng sáng 4/5.

NHẬT MINH