Bắt đối tượng cướp giật tài sản ngay trung tâm TP Đà Lạt

(LĐ online) - Ngày 4/6, Công an Phường 1 (TP Đà Lạt) cho biết đang tạm giữ Tôn Thất Nguyên (22 tuổi, trú tại Phường 6, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi cướp giật tài sản của chị Q.T.L (19 tuổi, trú tại huyện Lâm Hà). Công an Phường 1 đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp, Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối tượng Tôn Thất Nguyên tại cơ quan công an

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 3/6, chị Q.T.L cùng một người bạn đi ăn tại quán bún ở đường Ánh Sáng, (Phường 1, TP Đà Lạt). Trong khi đang ngồi ăn, một đối tượng là nam giới điều khiển xe máy tới cướp giật một bóp da màu đen của chị Q.T.L để trên bàn ăn, bên trong có 200.000 đồng và một số đồ dùng cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Phường 1 đã nhanh chóng truy xét và xác định đối tượng gây ra vụ cướp giật là Tôn Thất Nguyên. Tại cơ quan Công an, Tôn Thất Nguyên đã thừa nhận hành vi vướp giật tài sản của chị Q.T.L với mục đích lấy tiền tiêu xài cá nhân.

ĐAM TRỌNG