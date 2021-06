Đột nhập trộm xe máy và gỡ luôn đầu thu camera

(LĐ online) - Chiều 16/6, Công an xã Lộc An cho biết đang phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm tiến hành xác minh, điều tra vụ mất trộm vừa xảy ra trên địa bàn.

Vụ mất trộm xảy ra vào sáng 14/6 tại gia đình bà Đỗ Thị Tuyết Nhung (ngụ tại Thôn 11, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm).

Theo tin báo từ gia đình bà Nhung, như thường lệ, vào khoảng 6 giờ ngày 14/6, bà Nhung vào trại chăn nuôi cách nhà khoảng 2 km. Một tiếng sau, bà Nhung quay về thì phát hiện cửa nhà mở toang. Kiểm tra nhanh, thì mất một chiếc xe máy, chiếc còn lại bị tháo mất biển số. Ngoài ra, chiếc giỏ xách với nhiều giấy tờ tùy thân và 1 điện thoại di động bị kẻ trộm lấy mất.

Thời điểm kẻ trộm đột nhập thì cầu giao điện bị cúp khiến 2 camera của gia đình bà Nhung bị vô hiệu hóa. Đặc biệt, đầu thu camera an ninh trong nhà bà Nhung cũng bị kẻ gian tháo lấy mất.

HẢI ĐƯỜNG