Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

(LĐ online) - Chiều 17/6, Công an TP Bảo Lộc cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Đỗ Thanh Hưng (32 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đỗ Thanh Hưng bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”

Trước đó, vào ngày 1/5, Công an TP Bảo Lộc nhận được tin báo từ chị Phạm Thị M. (ngụ tại đường Trần Nguyên Hãn, Phường 2, TP Bảo Lộc) trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập nhà trộm cắp nhiều tài sản có giá trị. Tiếp nhận tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an Phường 2 tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ trộm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được nghi can gây ra vụ trộm nói trên là Đỗ Thanh Hưng. Ngày 14/6, với những bằng chứng có được trong suốt quá trình điều tra, Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh bắt bị can đối với Đỗ Thanh Hưng để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam bị can, Công an TP Bảo Lộc đã nhanh chóng thu hồi các tài sản mà đối tượng đã trộm cắp để giao trả lại cho bị hại. Hiện tại, cơ quan điều tra đã thu hồi được các tài sản như máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay, 3 giỏ xách, đàn guitar và các phụ tùng, bộ phận xe gắn máy… mà Hưng đã đột nhập nhà chị M. lấy trộm. Tổng tài sản được định giá có giá trị 27,8 triệu đồng.

Theo Công an TP Bảo Lộc, liên quan đến vụ việc này, trong quá trình cơ quan điều tra tập trung phá án, truy bắt đối tượng đã nhận được nhiều chỉ trích gây áp lực từ bị hại là chị M. Áp lực lớn nhất đó chính là việc chị M. đăng những thông tin lên trang facebook cá nhân cho rằng “mất lòng tin với cơ quan công an”. Việc này, khiến dư luận có sự nhìn nhận không đúng về trách nhiệm và nghĩa vụ của Công an TP Bảo Lộc đối với Nhân dân. Không những vậy, việc bị hại đưa ra con số thiệt hại của vụ trộm là 200 triệu đồng đăng trên facebook là không sát với thực tế, gây hoang mang dự luận.

HẢI ĐƯỜNG