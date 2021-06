Khởi tố đối tượng mua tiền giả qua mạng xã hội

(LĐ online) - Tin từ cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng N.V.N (36 tuổi, thường trú tại xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên) về tội “làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” quy định tại Điều 207 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cơ quan công an công bố quyết định khởi tố

Được biết, trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng an ninh đã phát hiện N.V.N đã dùng tài khoản Facebook cá nhân N.N đặt mua trên một trang Facebook số tiền giả là 10 triệu đồng gồm 20 tờ 500 ngàn đồng. N.V.N cho biết, do lo sợ nên chưa dám mang đi sử dụng. Tại cơ quan công an, N.V.N khai do kinh tế gia đình khó khăn nên đã lên mạng mua tiền giả nhưng chưa sử dụng thì bị phát hiện.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý.

Do tình hình rao bán tiền giả hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp trên mạng xã hội, chưa triệt phá được hết. Vì vậy, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không nên mua bán, trao đổi tiền giả. Hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả sẽ bị pháp luật xử lý rất nghiêm khắc, vì vậy người dân không nên vì bất kỳ lý do gì thực hiện hành vi trên.

Theo Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định:

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có giá trị tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN