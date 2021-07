Đạ Tẻh: Chặn bắt tại chốt kiểm dịch người phụ nữ trộm cắp tài sản về từ TP Hồ Chí Minh

(LĐ online) - Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an Quận 12 (TP Hồ Chí Minh), Công an huyện Đạ Tẻh đã bố trí lực lượng mật phục, bắt người phụ nữ đang trên đường về Đạ Tẻh qua chốt kiểm dịch.

Tô Thị Hòa bị Công an Đạ Tẻh bắt giữ tại chốt kiểm dịch trên Tỉnh lộ 721 vào sáng 5/7

Sáng 5/7, Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ và hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Tô Thị Hòa (33 tuổi, ngụ tại Tổ dân phố 2, thị trấn Đạ Tẻh) cho Công an Quận 12, TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra và xử lý về hành vi trộm cắp tài sản theo thẩm quyền.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin đề xuất phối hợp từ Công an Quận 12, khoang 9 giờ sáng 5/7, Công an huyện Đạ Tẻh đã tiến hành bố trí lực lượng chốt chặn tại chốt kiểm dịch trên Tỉnh lộ 721 qua xã Đạ Kho. Khi Hòa đang trên đường về thị trấn Đạ Tẻh và dừng tại chốt để khai báo y tế thì các trinh sát Công an huyện Đạ Tẻh ập vào bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu của Hòa, đầu tháng 5/2021, đối tượng đã trộm cắp vàng và một số tài sản khác ở huyện Hóc Môn, Bình Chánh và Quận 12, TP Hồ Chí Minh. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng Hòa đưa đi bán lấy tiền tiêu xài, số vàng còn lại Hòa đem về nhà ở thị trấn Đạ Tẻh cất giấu.

Hiện, Công an huyện Đạ Tẻh đang tiến hành khám xét nơi ở của Hòa; đồng thời, hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an Quận 12 (TP Hồ Chí Minh) điều tra theo thẩm quyền.

KHÁNH PHÚC - THÂN THU HIỀN