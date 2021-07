Đạ Tẻh: Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người

(LĐ online) - Chiều tối 5/7, Thượng tá Trần Văn Hồng - Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an huyện Đạ Tẻh thông tin: Đơn vị vừa hoàn thành xong thủ tục khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh

Theo đó, ngày 26/6/2021, bà V.T.T cùng ông N.M.H đi từ huyện Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh (đây là địa phương đang có dịch Covid-19) về lưu trú tại thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, nhưng khai báo y tế không trung thực. Căn cứ kết quả xét nghiệm, bà V.T.T đã dương tính với SARS-COV-2 (ca bệnh 17951 được Bộ Y tế công bố ngày 2/7) và làm lây lan bệnh truyền nhiễm Covid-19 cho nhiều người ở địa phương (đến chiều 5/7, đã ghi nhận lây nhiễm cho 5 người khác).

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 5/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Tẻh đã ra quyết định số 30/QĐ-CSĐT khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đây là lời cảnh tỉnh cho những trường hợp có ý định không khai báo hoặc khai báo y tế gian dối làm lây lan dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, Công an huyện Đạ Tẻh đã tăng cường triển khai các chốt kiểm soát dịch, cử cán bộ chiến sỹ tham gia đảm bảo an ninh trật tự các khu cách ly, khu điều trị; phối hợp ngành y tế truy vết các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm bệnh Covid-19. Công an huyện kêu gọi mọi người dân hãy chấp hành các quy định về phòng chống Covid-19, nhất là quy định 5K của Bộ Y tế; chủ động khai báo y tế trung thực; đồng thời, mọi người xung quanh nên có cái nhìn cởi mở, không phân biệt, kỳ thị để khuyến khích những người có nguy cơ khai báo y tế.

THÂN THU HIỀN