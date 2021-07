Xử lý cơ sở lưu trú vẫn nhận 3 khách mới bất chấp lệnh cấm

(LĐ online) - Chiều 23/7, Đội Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 4, TP Đà Lạt đã tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh của khách sạn tại khu quy hoach Hoàng Văn Thụ (Phường 4, TP Đà Lạt) do bà N.T.N.T làm chủ đã phát hiện khách sạn này vẫn nhận 3 khách lưu trú mới bất chấp lệnh cấm.

Lực lượng công an tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ khách sạn vi phạm. Ảnh: Đam Trọng

Tại thời điểm kiểm tra, khách sạn có 10 phòng; trong đó, có 6 phòng với 9 khách lưu trú, riêng ngày 27/7, có 3 khách mới nhận phòng. Điều này không chấp hành theo Văn bản số 4984 ngày 18/7 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp tục áp dụng một số biện pháp quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tình hình mới. Trong đó, quy định kể từ 0 giờ ngày 19/7, tạm dừng thêm một số dịch vụ, gồm: Cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, kể cả loại hình canh nông; khu, điểm tham quan du lịch, vui chơi giải trí; cơ sở cắt tóc cho đến khi có thông báo mới. Do đó, cơ sở đã không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Đối với 6 khách nhận phòng từ tháng 6/2021, cơ sở lưu trú này không vao sổ quản lý, không thực hiện việc khai báo lưu trú với cơ quan công an theo quy định.

Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính; đồng thời, tiếp tục thực hiện các thủ tục trình Công an TP Đà Lạt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

* Xử phạt 15 triệu đồng chủ quán bán cà phê để khách uống tại chỗ

UBND TP Đà Lạt đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.L (20 tuổi, trú tại Tổ 1, thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt) số tiền 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt dộng kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng.

Trước đó, UBND xã Xuân Thọ (TP Đà Lạt) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cà phê, nước giải khát của ông T.V.L làm chủ tại địa chỉ trên, phát hiện quán vẫn mở bán cà phê cho 10 người khách hàng sử dụng tại chỗ, không chấp hành quy định phòng chống dịch Covdi-19 của đại phương.

Hành vi trên đã vi phạm diểm c, Khoản 3, Điều 12 Nghị định 117/2020/CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị UBND TP Đà Lạt ra quyết định xử phạt, đồng thời, yêu cầu hộ kinh doanh này phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid- 19 theo quy định.

ĐAM TRỌNG – TIẾN DÂN