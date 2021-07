Xử lý nhóm người tự ý phá khóa, xâm nhập nhà dân

(LĐ online) - Nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, gia đình bà Phan Thị Xuân (62 tuổi, ngụ TP Đà Lạt), mới có thể vào được nhà của mình tại hẻm Khởi Nghĩa Bắc Sơn (Phường 10, TP Đà Lạt). Trước đó, nhà bà Xuân bị nhóm người lạ đến chiếm dụng từ nhiều ngày qua.

Trước sự giám sát, hỗ trợ của lực lượng chức năng, người dân phá khóa để vào nhà

Sáng 2/7, trước sự chứng kiến của cán bộ tư pháp, Công an Phường 10 (TP Đà Lạt), đại diện tổ dân phố, người nhà bà Phan Thị Xuân mới có thể mở cửa vào được căn nhà của mình tại địa chỉ trên sau hơn 20 ngày bị các đối tượng lạ mặt chiếm dụng.

Theo phản ánh của người nhà bà Xuân, trước đó (ngày 12/6), một nhóm người lạ mặt đã tự ý đến dỡ tôn, phá khoá, xông vào nhà bà đang quản lý, sử dụng từ nhiều năm nay. Nhóm người này đã đuổi người nhà bà ra đường rồi tự ý thay ổ khóa mới, mang chăn, nệm, gối vào chiếm dụng luôn căn nhà. Tiếp đó, nhóm người này còn cho người đo đất, lắp đặt hệ thống camera an ninh, bắt internet trong ngôi nhà vừa chiếm dụng và ăn ngủ luôn tại chỗ…

Cũng theo người nhà bà Xuân, vụ việc sau đó đã được trình báo lên Công an Phường 10, UBND Phường 10. Sau khi nhận được tin báo, UBND Phường 10 đã có mặt tại hiện trường yêu cầu nhóm người lạ mặt khai báo y tế. Sau đó yêu cầu rời khỏi địa phương 2 người do đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Đến tối cùng ngày, Công an Phường 10 đã lập biên bản xử lý một số trường hợp không đăng ký thông tin tạm trú trên địa bàn.

Tuy nhiên, suốt nhiều ngày sau, nhóm người lạ trên vẫn tự do ra vào, thậm chí tự đấu nối hệ thống lắp camera an ninh, tổ chức đưa nhiều thiết bị, vật dụng vào trong khuôn viên khu đất rộng 7.490 m2 do bà Xuân đang quản lý, sử dụng từ nhiều năm qua.

Theo UBND Phường 10 (TP Đà Lạt), qua các hồ sơ bà Phan Thị Xuân cung cấp thì bà Xuân đã chứng minh được phần đất và nhà ở thuộc quyền sử dụng của bà. Cũng theo UBND Phường 10 (TP Đà Lạt), nguồn gốc sử dụng đất tại địa chỉ trên trước kia do ông Đặng Phú khai phá, sử dụng để canh tác nông nghiệp, trên khu đất có một căn nhà (có đóng thuế trước năm 1993). Ngày 2/12/1987, UBND TP Đà Lạt đã có văn bản cho phép ông Đặng Phú được sửa chữa lại căn nhà tại vị trí trên. Đến năm 1998, ông Phú đã chuyển nhượng phần đất và nhà cho bà Lê Thị Tường Vi bằng giấy viết tay, bà Vi có đóng thuế từ năm 2014 đến 2019.

Năm 2017, vợ chồng bà Vi đã chuyển nhượng quyền sử dụng nhà, đất trên cho bà Phan Thị Cúc cũng bằng giấy viết tay. Đến năm 2018, bà Cúc đã chuyển nhượng nhà, đất trên cho bà Phan Thị Xuân. Bà Xuân cũng đã được UBND Phường 10 xác nhận nhà đất tại địa chỉ trên. Không chỉ vậy, phần đất và nhà tại khu đất, gồm một phần thửa 274, 275, tờ bản đồ số 8, Phường 10, TP Đà Lạt của bà Xuân còn được UBND TP Đà Lạt cho phép sửa chữa lại căn nhà do bị hư hỏng, xuống cấp theo văn bản số 2525/UBND ngày 27/5/2019.

Liên quan vụ việc, UBND Phường 10 (TP Đà Lạt) cũng đã có văn bản đề nghị Công an phường tiếp tục kiểm tra xử lý hành vi cư trú bất hợp pháp của các đối tượng lạ mặt theo nội dung đơn tố cáo của bà Phan Thị Xuân trong bối cảnh nhiều nơi đang tăng cường công tác kiểm soát người đi lại để phòng chống dịch Covid-19.

Quá trình kiểm tra, xử lý phải đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, tránh tình trạng xảy ra điểm nóng. Nếu vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, tham mưu cho Công an thành phố phối hợp xử lý.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

THỤY TRANG