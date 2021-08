Bảo Lộc: Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên đột nhập trộm heo đất

(LĐ online) - Lợi dụng người dân mất cảnh giác, Thuận liên tục phá khóa đột nhập nhiều nhà dân trên địa bàn TP Bảo Lộc trộm heo đất và nhiều loại tài sản có giá trị với số chiếm đoạt lên đến gần 100 triệu đồng.

Cơ quan công an dẫn giải đối tượng Thuận dựng lại hiện trường thực hiện các vụ trộm

Chiều 5/8, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự để hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối Nguyễn Thanh Thuận (30 tuổi, ngụ tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 2/8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc, tiếp nhận tin báo của của chị Đ.T.N.A ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc bị kẻ gian phá khóa cửa đột nhập vào nhà lấy trộm 3 con heo đất bên trong có hàng chục triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường vào cuộc điều tra truy bắt tên trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây ra vụ trộm nói trên là Nguyễn Thanh Thuận và triệu tập lên cơ quan công an làm việc đấu tranh.

Qua điều tra ban đầu, Thuận là đối tượng lang thang, không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, sáng 2/8, Thuận đi xe máy dạo quanh các con hẻm trên địa bàn Phường 2 (TP Bảo Lộc) để đột nhập nhà dân trộm cắp. Khi phát hiện nhà chị A. khóa cửa không có người trông coi, nên đã sử dụng kìm phá ổ khóa đột nhập trộm cắp. Sau đó, Thuận lục lọi lấy 3 con heo đất cất trong tủ quần áo đật vỡ lấy trộm số tiền 41,5 triệu đồng. Trộm được tiền, Thuận đã đón xe taxi lên huyện Đức Trọng mua lại chiếc xe máy trị giá 29,5 triệu đồng để sử dụng. Khi Thuận từ Đức Trọng về lại nhà riêng tại phường B’Lao thì bị công an triệu tập lên làm việc và ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra.

Ngoài vụ trộm này, làm việc với công an, Thuận còn khai nhận từ tháng 4/2021 đến nay, đối tượng còn phá khóa đột nhập nhà dân thực hiện 7 vụ trộm trộm cắp tài sản khác tại nhiều xã, phường trên địa bàn TP Bảo Lộc. Trong đó, có 3 vụ trộm heo đất khác; trong đó, có 1 vụ trộm heo đất tại Phường 2 và lấy số tiền 21,5 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện 4 vụ trộm các tài sản có giá trị như ti vi, vàng, phụ tùng xe máy và điện thoại di động. Tất cả số tiền và tài sản trộm cắp được, Thuận sử dụng tiêu xài cá nhân.

Căn cứ kết quả điều tra, xác định hành vi của Nguyễn Thanh Thuận đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG