Đạ Tẻh: Khởi tố bị can làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người

(LĐ online) - Chiều 9/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Tẻh đã ra quyết định khởi tố bị can làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Đạ Tẻh đã làm thủ tục xuất viện cho bà V.T.T (giữa) vào chiều 3/8

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Công an huyện Đạ Tẻh có đủ căn cứ xác định bà V.T.T (46 tuổi, ở thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) đã có hành vi vào ngày 26/6 trở về từ vùng dịch Covid-19 tại huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) nhưng khai báo y tế gian dối làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác. Tính đến ngày 4/7, toàn huyện Đạ Tẻh đã có 5 ca bệnh Covid-19; trong đó, có 1 ca là V.T.T, 3 ca là F1 của T. và 1 ca là F2 của T.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Tẻh ban hành quyết định khởi tố bị can đối với V.T.T về tội: “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” quy định tại khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng với quyết định khởi tố bị can, Công an huyện Đạ Tẻh cũng ban hành lệnh bắt bị can V.T.T tạm giam để điều tra, hoàn tất hồ sơ truy tố theo quy định pháp luật. Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 3/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Đạ Tẻh đã công bố và làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân V.T.T, được gắn mã số 17951, là ca F0 đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Như Báo Lâm Đồng đã thông tin, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Tẻh đã có quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại xã Mỹ Đức. Cơ quan Công an xác định vào ngày 19/6, ông N.M.H (bạn trai của bà V.T.T, trú tại thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức) đi xe ô tô cùng ông H.V.V từ nhà đến đường Nguyễn Thị Sóc (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).

Sau đó, ông H.V.V đi xe ô tô về lại Đạ Tẻh, còn ông N.M.H đi xe ôm từ đường vào chợ đầu mối Hóc Môn gặp bà V.T.T. Hai người bán trái cây tại đây trong thời gian từ ngày 19/6 đến ngày 25/6 và tối về nghỉ tại nhà trọ gần cổng chợ đầu mối Hóc Môn.

Ngày 26/6, ông N.M.H chở bà V.T.T bằng xe máy từ TP Hồ Chí Minh về thôn Phú Hòa (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh). Do lo sợ bị cách ly tập trung 21 ngày theo quy định nên tại chốt kiểm soát dịch Đạ Kho, cả 2 người khai báo gian dối là từ Phương Lâm (Tân Phú, Đồng Nai) về. Đến khi được yêu cầu khai báo y tế, V.T.T vẫn tiếp tục viết tờ khai y tế với nội dung gian dối, khai là từ địa chỉ ở xã Ea Khal, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk đi về Đạ Tẻh chứ không khai đi từ TP Hồ Chí Minh về.

Từ ngày 27/6 đến ngày 29/6, cả 2 người ở nhà tại địa chỉ thôn Phú Hòa. Sau khi xác minh nội dung V.T.T khai báo là gian dối, chính quyền địa phương ra quyết định đưa V.T.T và bạn trai đi cách ly và xét nghiệm theo quy định. Ngày 2/7, V.T.T có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2

Hành vi của bà T. dẫn đến việc Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Phú Hòa và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 đối với xã Mỹ Đức huyện Đạ Tẻh kể từ 18 giờ 30 ngày 2/7/2021.

THÂN THU HIỀN