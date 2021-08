Đức Trọng: Khởi tố vụ án hình sự thứ hai liên quan tới tài xế làm lây lan dịch bệnh Covid-19

(LĐ online) - Sáng 2/8, Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thứ hai liên quan tới tài xế xe tải đường dài để điều tra về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo quy định tại khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Kiểm tra khai báo y tế đối với tài xế tại chốt kiểm soát dịch dưới đèo Prenn

Trước đó, tài xế B.V.D (35 tuổi, ngụ TP Biên Hoà, Đồng Nai, tạm trú Phường 9, TP Đà Lạt) là tài xế xe tải đường dài chạy tuyến cố định Lâm Đồng - Tây Ninh.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng, ngày 25/7, sau khi đi Tây Ninh về, anh D. đi test nhanh SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà kết quả âm tính. Sau đó, anh D. về tắm rửa, ở lại phòng trọ tại đường Phan Đình Phùng, thị trấn Liên Nghĩa cùng bạn gái B.T.C.H (31 tuổi). Đến sáng 26/7, anh D. điều khiển xe ô tô tải đi sửa tại garage Tấn Chánh (xã Ninh Gia, Đức Trọng); sau đó, đến các vựa rau ở huyện Đơn Dương bốc hàng.

Bốc hàng xong, anh D. chạy xe đi qua tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh và đến giao hàng tại cửa khẩu Phước Tâm giáp với Campuchia. Giao hàng xong, anh D. cho xe chạy về kho hàng tại TP Hồ Chí Minh lấy hàng và trở về tỉnh Lâm Đồng vào sáng 28/7.

Về đến Lâm Đồng, anh D. bỏ hàng ở kho hàng Chung Thúy (xã Phú Hội, Đức Trọng). Anh D. cùng anh T. (phụ xe) về phòng trọ của H. Sau đó, anh D. chạy xe máy chở H. đến nhà 1 tài xế để lấy tiền sau đó về lại phòng trọ của H. để tắm rửa, ăn cơm cùng với H., T. và 2 người nữa là tài xế xe tải mới đi tiêm vắc xin là bạn với D.

Đến trưa ngày 28/7, anh D. đến xét nghiệm Covid-19 tại điểm Trường Lê Hồng Phong (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) và có kết quả dương tính, được đưa đến cách ly, điều trị tại Trạm Y tế xã Liên Hiệp (huyện Đức Trọng). Tiến hành truy vết và xét nghiệm nhanh số F1 tiếp xúc với D., ngày 30/7 ghi nhận bạn gái của anh D. là B.T.C.H dương tính với SARS-CoV-2, đã được đưa đi cách ly y tế, điều trị tập trung.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” quy định tại điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015. Khi đủ căn cứ chứng minh phạm tội, Công an huyện Đức Trọng sẽ khởi tố bị can để điều tra theo quy định.

Theo Thượng tá Lê Thái, đây là lần thứ hai Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng khởi tố vụ án hình sự để điều tra việc việc tài xế xe tải đường dài làm lây lan dịch bệnh. Cơ quan chức năng huyện Đức Trọng khuyến cáo trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, việc các tài xế xe tải đường dài thường xuyên đi từ vùng dịch về địa phận huyện Đức Trọng nhưng không ở khu tập trung cách ly tập trung dành cho tài xế mà đến sinh hoạt, ăn ở các nơi khác, nếu làm lây lan dịch bệnh cho người khác, ra ngoài cộng đồng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện cũng có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo quy định tại khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. Vụ án này cũng liên quan tới 1 tài xế xe tải đường dài có dấu hiệu không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19 để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

C.THÀNH