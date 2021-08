Xử phạt người đăng tin bịa đặt về nhóm nghệ sỹ từ vùng dịch lên Đà Lạt không cách ly tập trung

(LĐ online) - Chiều 4/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Công an Lâm Đồng lập biên bản, xử phạt ông L.V.Đ do đăng tin bịa đặt, làm hoang mang dư luận. Ảnh: CALĐ

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngày 16/7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp màn hình của một tài khoản Zalo có tên “V.Đ” với nội dung cho rằng diễn viên Lý Nhã Kỳ cùng 350 nghệ sĩ từ TP Hồ Chí Minh đến Đà Lạt để “săn biệt thự, villa, đất đai, nhà cửa”, đã hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày tại khu resort của nghệ sĩ Lý Nhã Kỳ (Phường 7, Đà Lạt).

Hình ảnh trên sau khi được chia sẻ, phát tán khiến nhiều người hết sức hoang mang, lo lắng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh đang diễn biến hết sức phức tạp, trong khi đó, thông tin trên cho rằng Lý Nhã Kỳ và các nghệ sỹ đến từ TP Hồ Chí Minh lại không cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của tỉnh Lâm Đồng theo quy định mà ở tại khu vực resort của Lý Nhã Kỳ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Ngay sau khi thông tin trên được tán phát, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, xác thực thông tin do tài khoản “V.Đ” chia sẻ. Kết quả, tại thời điểm xác minh, tại khu vực resort của nghệ sỹ Lý Nhã Kỳ chỉ có 1 người ở, là nhân viên bảo vệ của resort. Được biết, trong thời gian xảy ra đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, nghệ sỹ Lý Nhã Kỳ chỉ cư trú tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, không đến Đà Lạt như thông tin tài khoản “V.Đ” chia sẻ.

Sau khi xác định thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch tại địa bàn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức xác minh, truy tìm chủ tài khoản Zalo “V.Đ”. Mặc dù tài khoản Zalo trên đã bị xóa, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị xác định tài khoản Zalo “V.Đ” do L.V.Đ (26 tuổi, thường trú tại Tam Kỳ, Quảng Nam) hành nghề môi giới bất động sản tạo lập, quản lý và sử dụng.

Sau khi xác định được chủ tài khoản Zalo “V.Đ”, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt triệu tập ông L.V.Đ để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Tại buổi làm việc, L.V.Đ thừa nhận, nội dung đăng tải trên tài khoản “V.Đ” liên quan đến nghệ sĩ Lý Nhã Kỳ là thông tin do Đ. bịa đặt, mục đích nhằm trêu đùa bạn bè trong giới môi giới bất động sản tại Đà Lạt.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, L.V.Đ đã nhận thức được hành vi đăng tải thông tin sai sự thật là hành vi sai sự thật, thể hiện thái độ hối lỗi, hợp tác với cơ quan công an.

Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của L.V.Đ là hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.V.Đ với số tiền là 5 triệu đồng và yêu cầu L.V.Đ cam kết không tái phạm.

Thời gian gần đây, hiện tượng đưa tin giả, tin sai sự thật trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng có chiều hướng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện đang phối hợp với Công an các địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để rà quét, xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi phát tán tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tỉnh táo, sáng suốt khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tuyệt đối không chia sẻ thông tin không rõ nguồn gốc, thông tin sai sự thật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

C.THÀNH