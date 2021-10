Lâm Hà: Đột kích quán karaoke giữa đêm, phát hiện 11 nam nữ sử dụng trái phép ma túy

(LĐ online) - Sáng 24/10, Công an huyện Lâm Hà cho biết đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định nhóm nam, nữ sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Đinh Văn.

Lực lượng công an đang đấu tranh, làm rõ vai trò các đối tượng trong vụ việc

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 22/10, qua công tác trinh sát địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Lâm Hà bất ngờ đột kích một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Đinh Văn và phát hiện 11 nam, nữ đang sử dụng trái phép ma túy.

Khi tiếp cận phòng VIP 1, quán karaoke Win (tổ dân phố Thanh Bình, thị trấn Đinh Văn), các trinh sát phát hiện 15 người; trong đó, có 6 nữ đang lắc lư quay cuồng theo tiếng nhạc lớn. Tại hiện trường, 6 mảnh vỡ viên nén (nghi thuốc lắc), 1 gói tinh thể (nghi ketamine) còn sót lại bị các đối tượng vứt vương vãi trên bàn, ghế và sàn nhà. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện ống hút, thẻ nhựa, đĩa sứ để phục vụ cho việc sử dụng ma túy tập thể.

Tiến hành đấu tranh, các đối tượng khai nhận sau khi ăn mừng sinh nhật vào chiều cùng ngày tại Đà Lạt, cả nhóm rủ nhau về Lâm Hà để hát karaoke và sử dụng ma túy. Số ma túy gồm ketamine, thuốc lắc được Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) chuẩn bị từ trước và đối tượng này cũng là người trực tiếp pha trộn ma túy để mọi người sử dụng.

Thiếu tá Nguyễn Đức Quang - Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Lâm Hà cho biết: Các đối tượng trong vụ việc hầu hết đến từ các tỉnh phía Bắc như Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng... Do đó, việc điều tra, xác định nhân thân, lai lịch mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, thời điểm lực lượng công an kiểm tra các đối tượng vẫn đang phê ma túy, phải đến gần sáng mới tỉnh táo để làm việc, lấy lời lai. Việc đấu tranh phân loại vị trí, vai trò của các đối tượng rất khó khăn, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi bước đầu xác định đối tượng đứng ra tổ chức buổi tiệc và đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi tổ chức xử dụng ma túy.

Qua test nhanh, 11/15 đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy. Được biết, Hưng từng có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, một số khác trong nhóm có tiền sự và đã nhiều lần sử dụng ma túy các loại. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Lâm Hà tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Dự báo trong thời gian tới khi cả tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Lâm Hà nói riêng đang thực hiện các quy định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 thì tệ nạn xã hội; trong đó, có việc sử dụng ma túy tập thể sẽ có chiều hướng gia tăng, Công an huyện Lâm Hà sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình địa bàn, theo dõi chặt chẽ các đối tượng khả nghi để kịp thời phát hiện, xử lý, làm trong sạch địa bàn, quyết tâm đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

LÊ TIẾN