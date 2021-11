Đà Lạt: Bắt quả tang thanh niên tàng trữ trái phép nhiều gói ma túy đá

(LĐ online) - Chu Nguyễn Huy Hoàng (28 tuổi, trú tại Phường 6, TP Đà Lạt) đang bị Công an TP Đà Lạt tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đá.

Chu Nguyễn Huy Hoàng và tang vật

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 ngày 21/11, Công an Phường 9, TP Đà Lạt phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt mai phục tại đường Lữ Gia, Phường 9 và tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính đối với Hoàng. Khi thấy lực lượng chức năng, Hoàng liền bỏ 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng xuống bồn hoa cạnh nơi Hoàng đang đứng. Tiếp tục kiểm tra, lực ượng công an phát hiện trong túi quần phía sau Hoàng đang mặc có 4 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Tại chỗ, Hoàng khai nhận, các túi nilon mà Hoàng bỏ xuống bồn hoa và cất giấu trong túi quần đều là ma túy đá do Hoàng mua của 1 nam thanh niên khác về để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện.

Trên cơ sở đó, lực lượng công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang; đồng thời, niêm phong, thu giữ toàn bộ số ma túy cùng những tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đ.T