Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(LĐ online) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét nơi ở với 3 bị can để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10 bị hại xảy ra trên địa bàn TP Đà Lạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh bắt Phan Thị Kim Lộc. Ảnh: Lê Tiến

3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Phan Thị Kim Lộc (20 tuổi) Huỳnh Nguyễn Hà Vy (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Huyền My (19 tuổi) đều trú tại TP Đà Lạt.

Thông tin ban đầu, từ tháng 8/2021, Công an Lâm Đồng và Công an TP Đà Lạt nhận được đơn tố giác tội phạm của trên 10 bị hại, tố cáo một nhóm đối tượng có hành vi câu kết với nhau, lừa chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh bắt Huỳnh Nguyễn Hà Vy. Ảnh: Lê Tiến

Chiêu trò của các đối tượng này làm "cò" đất hoặc đi cùng chủ nhà bán đất, làm giả giấy tờ ngân hàng, tạo ra các lệnh chuyển tiền giả không có thật... khiến bị hại tin tưởng giao tài sản (giấy tờ nhà đất, tiền), sau đó họ không liên lạc được hoặc không có cách nào lấy lại được tài sản.

Sau khi tiếp nhận đơn thư tố cáo của các bị hại từ đầu tháng 8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý điều tra, thu nhập các chứng cứ, dấu hiệu lừa đảo của các đối tượng. Bước đầu, PC01 xác định Lộc có vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo, tham gia nhiều vụ lừa đảo. Vy thực hiện các lệnh chuyển tiền giả của ngân hàng, giữ vai trò đồng phạm quan trọng. Trong khi đó, bị can My tham gia ký nhiều hợp đồng giao dịch với khách hàng, vai trò giúp sức tích cực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng dẫn giải Nguyễn Ngọc Huyền My. Ảnh: Lê Tiến

Sau khi lừa chiếm đoạt được tiền của các bị hại, cả 3 chia nhau ăn xài. Lộc khai, phần lớn số tiền chiếm đoạt được đã chung chi do bị thua cá độ bóng đá. Khám xét nhà 3 đối tượng, cơ quan chức năng không thu được tiền bạc liên quan, nhưng đã thu giữ 1 máy tính tại nơi ở của bị can Vy, 4 điện thoại của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Phòng PC01- Công an Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này.

C.THÀNH