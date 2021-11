Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin chữa Covid-19 bằng ''nước bảy màu''

(LĐ online) - Chiều 25/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05)- Công an Lâm Đồng cho biết Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.Th.H.L (trú thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an Lâm Đồng làm việc với bà T.Th.H.L về thông tin thất thiệt đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Phòng PA05

Theo Phòng PA05 - Công an Lâm Đồng, trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, đơn vị phát hiện bà L. đăng tải trên trang Facebook cá nhân “TT.H.L” nhiều bài viết giới thiệu một phương pháp chữa trị Covid-19 bằng “nước bảy màu” tự nghĩ ra. Bà này cho rằng “nước bảy màu” là kháng thể mạnh nhất trong cuộc đời, chỉ có nó mới đối đầu được với Covid-19, không có bệnh gì mà “nước bảy màu” không chữa được…

Đáng chú ý, bà L. còn tạo lập, quản trị nhóm Facebook có tên “Hạt đất bảy màu”, thường xuyên đăng tải các nội dung cho rằng kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Lâm Đồng là do công sức “gia đình tâm linh” của bà T.Th.H.L thực hiện, việc TP Đà Lạt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hay không là do “gia đình tâm linh” quyết định…

Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, bà L. trình thừa nhận tất cả thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19, “nước bảy màu” có thể chữa Covid-19 là do bà tự nghĩ ra, đăng tải, tán phát trên mạng xã hội. Đặc biệt “nước bảy màu” bà L. xác nhận là nước lọc bà lấy từ giếng nước của gia đình mình; đồng thời, bước đầu nhận thức được các thông tin chia sẻ là sai sự thật, vi phạm pháp luật.

Hành vi của bà T.Th.H.L là hành vi vi phạm pháp luật quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Trước thực trạng một số người dân đăng tải thông tin sai sự thật, không có cơ sở làm ảnh hưởng tới người dân khu vực, Công an Lâm Đồng khuyến cáo người dân: Theo dõi thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 từ các nguồn chính thống, trên website chính thức của các Sở, Ngành, từ cổng thông tin điện tử địa phương. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin không rõ nguồn gốc, thông tin sai sự thật, các văn bản nội bộ, báo cáo nhanh của ngành y tế, thông tin cá nhân của các bệnh nhân. Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

C.THÀNH