Bảo Lộc: Tạm giữ hình sự 8 đối tượng đánh người trọng thương tại quán nhậu

(LĐ online) - Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ qua lời nói khi tất cả đều đã uống rượu dẫn đến xô xát, đánh nhau khiến 1 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Những người tham gia đánh nhau khiến các nạn nhân nhập viện đã bị công an bắt giữ và triệu tập để phục vụ điều tra.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc

Ngày 9/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau khiến 3 người bị thương; trong đó, có 1 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não. Trong 8 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự có Trần Văn Hiệp (31 tuổi, ngụ tại Phường 1, TP Bảo Lộc).

Thông tin ban đầu, vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra vào đêm 7/12 trên địa bàn Phường 1 và Phường 2 (TP Bảo Lộc) khiến 3 người bị thương. Vào thời điểm trên, khi đang uống rượu tại một quán nhậu trên đường Chu Văn An (Phường 1) thì Trần Văn Hiệp, qua quán nhậu đối diện hỏi thăm người bạn. Do đã say, nên trong lúc nói chuyện giữa Hiệp và những người trong bàn nhậu đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Bị nhiều người đánh nên Hiệp đã bỏ chạy thoát thân. Khi Hiệp chạy về quán nhậu mà mình ngồi trước đó, thì bị Hoàng Minh Quyền (33 tuổi, ngụ xã Đam B’ri) chạy xe máy chở theo Võ Văn Hạnh (33 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) tìm đến để giảng hòa. Tại đây, Quyền và Hạnh bị Hiệp cùng nhóm bạn nhậu mang theo hung khí đuổi đánh. Bị đuổi đánh, Võ Văn Hạnh đã chạy trốn vào một nhà hàng trên đường Chu Văn An (Phường 2).

Khi nhóm của Trần Văn Hiệp đuổi đến nhà hàng này tìm Hạnh thì những người đang nhậu tại đây chạy ra can ngăn. Trong lúc can ngăn, giữa Hiệp cùng nhóm bạn đã xảy ra cự cãi với nhóm người đang nhậu tại nhà hàng dẫn đến đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, anh Đinh Anh Tuấn (27 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn) và anh Nguyễn Văn Mỹ (35 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) đã bị nhóm của Hiệp đánh bị thương. Trong đó, anh Đinh Anh Tuấn bị thương nặng và nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Ngay trong đêm, nạn nhân đã được chuyến đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (TP Đà Lạt) cấp cứu, điều trị trong tình trạng bị chấn thượng sọ não. Sau khi gây án, nhóm của Trần Văn Hiệp đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng Phòng PC02 Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra; đồng thời, truy bắt các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ vụ việc.

