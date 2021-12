Bắt khẩn cấp đối tượng tạo tài khoản Zalo giả mạo Trưởng Công an Bảo Lộc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(LĐ online) - Ngày 24/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Dương Văn Ân (36 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin từ Công an TP Bảo Lộc, Dương Văn Ân là đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, Ân đã sử dụng nhiều số điện thoại tạo tài khoản Zalo, trong đó có 1 tài khoản giả mạo mình là Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Công an TP Bảo Lộc để đe dọa yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để chiếm đoạt bất chính. Mặc dù, đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn, chiêu thức tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại, nhưng không thoát khỏi nghiệp vụ sắc bén của các trinh sát Hình sự công an TP Bảo Lộc.

Cụ thể, vào ngày 1/12/2021, Dương Văn Ân lập 2 tài khoản Zalo rồi kết bạn với chị K.T.T.T (ngụ tại TP Bảo Lộc) thông qua chức năng “tìm kiếm quanh đây”. Sau đó, Ân đồng thời sử dụng 2 zalo nhắn tin làm quen với chị T. Trong đó, 1 tài khoản zalo, Ân giới thiệu tên Quân mới từ Canada về TP Bảo Lộc; tài khoản còn lại Ân giới thiệu tên Quỳnh (chị gái của Quân) đang ở Pháp. Sau khi làm quen với chị T., Ân dùng tài khoản zalo mạo danh tên Quỳnh là muốn chuyển 1.500 USD cho Quân và nhờ chị T. giúp đỡ.

Ở một diễn biến khác, Ân đã sử dụng tài khoản zalo tên Quân và nhờ chị T. chuyển tiền mở tài khoản cổ phiếu nhiều lần với tổng số tiền 6 triệu đồng vào 2 tài khoản ngân hàng đứng tên “Nguyen Van Luyen” và “Doan Thi Phương”. Tiếp đó, Ân lấy tài khoản Zalo tên Quân nhắn với chị T. là mình bị Công an TP Bảo Lộc bắt giữ và yêu cầu chị T. chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng đứng tên “Doan Thi Phương” nếu không sẽ bị kết tội chiếm đoạt tài sản. Vì lo sợ và thiếu hiểu biết nên chị T. đã làm theo.

Đến ngày 13/12/2021, Ân sử dụng số điện thoại “0355487720” để đăng ký Nick Zalo lấy tên là “Phùng Tất Thành” và tự giới thiệu là Trưởng Công an TP Bảo Lộc nhắn tin đe dọa chị T. với nội dung là chị T. đang bao che tội phạm. Rồi Ân yêu cầu chị T. nếu không muốn bị xử lý thì phải chuyển tiền vào số tài khoản của người 2 có tên “Nguyen Van Luyen” và “Doan Thi Phương”. Vừa lo sợ, vừa hoang mang nên chị T. đã chuyển tiền vào các tài khoản nói trên với tổng số tiền 11,6 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, Ân dùng 1 tài khoản zalo khác tự xưng là Thanh tra Tỉnh Lâm Đồng rồi đe dọa yêu cầu chị T. chuyển 3 lần với tổng số tiền 6 triệu đồng.

Như vậy, với việc lập nhiều tài khoản zalo, Dương Văn Ân đã lừa đảo chiếm đoạt của chị T. tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Trong đó, có hơn 11 triệu động Ân chiếm đoạt thông qua tài khoản zalo giả mạo Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Công an TP Bảo Lộc. Hành vi trên của Dương Văn Ân đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Sau khi bị bắt giữ, Dương Văn Ân đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi giả mạo các tài khoản zalo để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của chị T. Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang tạm giữ hình sự đối với Ân để tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Công an TP Bảo Lộc khuyến cáo, thời gian qua, tôi phạm công nghệ cao hoạt động với nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi như hack facebook giả người quen nhờ chuyển tiền; đồng thời, lập tài khoản facebook, zalo, gmail giả mạo, tự xưng đang công tác tại các cơ quan y tế, công an, viện kiểm sát, toà án…. Để đe dọa các nạn nhân yêu cầu chuyển tiền chiếm đoạt. Ngoài ra, các đội tượng còn lừa nhận quà trúng thưởng, gửi link giả danh ngân hàng, khi nhấp vào sẽ bị lấy mã OTP rồi rút tiền của nạn nhân. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác để phòng tránh, tránh mắc bẫy những kẻ lừa đảo.

KHÁNH PHÚC