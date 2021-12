Đức Trọng: Thu giữ nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng

(LĐ online) - Ngày 30/12, thông tin từ Công an huyện Đức Trọng cho biết, vào lúc 15 giờ 29/12, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với PC05 (Công an tỉnh Lâm Đồng) kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh kẹo có địa chỉ tại 12/8 Nguyễn Khuyến, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng do ông Đỗ Duy Địch (50 tuổi, thường trú tại 12/8 Nguyễn Khuyến, thị trấn Liên Nghĩa) đang tiến hành đóng rau, củ, quả sấy từ bịch lớn (từ 10 - 15 kg) sang bịch nhỏ loại 0,5 – 1 kg.

Nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng bị thu giữ tại hiện trường

Quá trình kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa hết hạn sử dụng. Cụ thể: Có 485 kg rau, củ, quả, mứt sấy; 5 thùng bánh mì nhân sữa chua không có hóa đơn chứng từ; 24 kg mứt hoa quả, 93 lít nước hoa quả đã hết hạn sử dụng; 250 kg hạt bí trên bao bì thể hiện rõ ngày sản xuất 1/1/2022.

Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên; đồng thời, tạm giữ phương tiện, công cụ thực hiện hành vi sản xuất đóng gói bao bì: Gồm 2 máy đóng date, 2 máy ép màng, 3 dấu đóng date, 97 kg bao bì, tem, nhãn đưa về Công an huyện Đức Trọng để tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm của ông Địch.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số sản phẩm phục vụ thị trường Tết trên của ông Đỗ Duy Địch không có hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc xuất xứ và nhiều sản phẩm đã hết hạn sử dụng. Cơ sở kinh doanh này đang có hành vi thay đổi bao bì, nguồn gốc, nhãn mác, ngày sản xuất… để tung ra thị trường bán dưới mác “đặc sản” sản xuất tại địa phương.

N.MINH – C.THÀNH