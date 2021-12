Truy tìm được đối tượng mạo danh thư điện tử lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để chiếm đoạt tài sản

(LĐ online) - Chiều 20/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khám phá được đối tượng có hành vi sử dụng thư điện tử mạo danh lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặng Thanh Tùng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Phòng PA05 - Công an Lâm Đồng

Theo Phòng PA05, khoảng đầu tháng 9/2021, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhận được thư điện tử (email) từ một địa chỉ email có tên tr**********.gov@gmail.com gửi vào địa chỉ hộp thư điện tử công vụ. Các email có nội dung tương tự nhau, tự xưng là lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng để hỏi thăm về sức khỏe, công việc và nhờ chuyển khoản 40 triệu đồng để gửi cho người quen.

Xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị nội bộ, gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Phòng PA05 đã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương làm việc với các đơn vị nhận được thư điện tử để thu thập thêm thông tin, tài liệu có liên quan.

Sau một thời gian tích cực điều tra, bằng các biện pháp công nghệ cao, đến ngày 25/9/2021, Phòng PA05 Công an Lâm Đồng đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai xác định, làm rõ được lai lịch đối tượng thực hiện hành vi trên là Đặng Thanh Tùng (28 tuổi, thường trú tại huyện Cát Tiên, tạm trú tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai).

Đáng chú ý, qua xác minh nhân thân, lai lịch của Tùng phát hiện Tùng có anh trai là Đặng Quang Thông - đối tượng từng có hành vi giả mạo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đang chấp hành án phạt tù tại tỉnh Bình Phước. Phòng PA05 đã khẩn trương xây dựng kế hoạch truy bắt, xử lý đối tượng. Ngày 30/9/2021, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng PA05 đã thành lập Tổ công tác di chuyến đến địa bàn tỉnh Đồng Nai để truy bắt đối tượng. Cùng thời gian, Tổ công tác của Công an Lâm Đồng đang triển khai lực lượng thì Tùng cũng vừa bị Công an tỉnh Bình Phước tạm giữ để làm rõ về hành vi sử dụng thư điện tử để mạo danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Qua phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước đấu tranh, Đặng Thanh Tùng khai nhận, từ tháng 7/2021 đã sử dụng điện thoại thông minh để tạo lập tài khoản gmail của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và tài khoản email của 24 đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước để gửi thư điện tử đến lãnh đạo các sở, ban, ngành nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đối với vụ việc liên quan tại tỉnh Bình Phước, ngày 18/11/2021, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Thanh Tùng 30 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc trên đề nghị khẩn trương liên hệ với Công an tỉnh Lâm Đồng (qua Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, số điện thoại: 0693.449.402) để được giải quyết.

Trước đó, ngày 31/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gởi các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc xử lý thông tin giả mạo lãnh đạo tỉnh trên mạng thông tin điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thủ đoạn của một số đối tượng là mạo danh lấy tên, năm sinh các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tạo thư điện tử giả mạo gửi đến một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để lừa đảo (đề nghị chuyển tiền đến tài khoản cá nhân) nhằm trục lợi, chiếm đoạt tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố nêu cao tinh thần cảnh giác với tình trạng kẻ xấu giả mạo thông tin của lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, trục lợi, chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức trên mạng thông tin điện tử (qua email, mạng xã hội, tin nhắn…). Các cơ quan, địa phương, đơn vị cần quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có liên quan biết, cảnh giác và phòng ngừa. Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ hành vi lừa đảo như nêu trên thì kịp thời phản ánh đến cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận và xử lý.

C.THÀNH