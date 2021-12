Xử phạt hơn 50 ''phượt thủ'' gây náo loạn Quốc lộ 20

(LĐ online) - Chiều 19/12, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Di Linh chốt chặn, xử lý người điều khiển xe mô tô phân khối lớn gây náo loạn trên Quốc lộ 20 làm mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Hầu hết người điều khiển mô tô phân khối lớn lưu thông trên Quốc lộ 20 đều chạy với tốc độ cao (trong ảnh 1 xe mô tô chạy với tốc độ 92 km/h tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông)

Theo lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Phú Hiệp làm nhiệm vụ tại chốt chặn Trạm thu phí Liên Đầm (huyện Di Linh) cho biết: Hai ngày qua, lượng khách du lịch đổ lên TP Đà Lạt tăng đột biến, trong đó có hàng nghìn người di chuyển bằng phương tiện cá nhân là xe ô tô con, xe mô tô phân khối lớn. Trên quốc lộ 20 xuất hiện tình trạng các “phượt thủ” điều khiển xe mô tô phân khối lớn tụ tập thành từng đoàn hàng chục người. Họ điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, thường xuyên nẹt pô, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu… gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Trong chiều 19/12, Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Hiệp (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Di Linh lập tổ công tác xử lý nóng các phương tiện vi phạm tại Trạm thu phí Liên Đầm (xã Liên Đầm).

Lực lượng Cảnh sát Giao thông chốt chặn xử lý các “phượt thủ” vi phạm an toàn giao thông tại Trạm thu phí Liên Đầm

Thiếu tá Vũ Tiến Việt - phụ trách Chốt Cảnh sát Giao thông Phú Hiệp, cho biết: Chỉ trong chiều 19/12, tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản xử lý trên 50 trường hợp (phần lớn là mô tô phân khối lớn) vi phạm khi điều khiển các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 20. Lỗi phổ biến nhất của người điều khiển các phương tiện là vi phạm về tốc độ. Cá biệt, tại nhiều đoạn đường trên Quốc lộ 20 thuộc khu dân cư, khu đô thị, nhưng các “phượt thủ” vẫn đi theo đoàn, dàn thành hàng ngang và chạy với tốc độ lên tới gần 100km/h. Cùng với đó, nhiều xe mô tô phân khối lớn khi bị xử lý còn được phát hiện đã độ chế, thay đổi kết cấu của nhà sản xuất, không đảm bảo điều kiện kỹ thuật để lưu thông.

Ngoài lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng đã tạm giữ các phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.

KHÁNH PHÚC