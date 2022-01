Bảo Lộc: Bắt giữ 2 thanh niên cướp giật điện thoại

(LĐ online) - Khi chị N. đang ngồi ở công viên TP Bảo Lộc bấm điện thoại thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật điện thoại rồi rú ga tẩu thoát trong đêm.

Lộc và Hiếu bị Công an TP Bảo Lộc bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”

Sáng 10/1, Công an TP Bảo Lộc cho biết đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thành Lộc và Trần Nguyễn Minh Hiếu (cùng 17 tuổi, ngụ tại thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) để làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào ngày 8/1, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc tiếp nhận tin báo của chị H.T.T.N (19 tuổi, ngụ tại xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm) trình báo về việc bị 2 đối tượng đi xe máy cướp giật điện thoại. Cụ thể, vào khoảng 21 giờ ngày 4/1, chị N. đang ngồi bấm điện thoại tại công viên UBND TP Bảo Lộc thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát cướp chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ tin tố giác của chị N. Đến ngày 9/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được 2 đối tượng gây ra vụ cướp là Lê Thành Lộc và Trần Nguyễn Minh Hiếu. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lộc và Hiếu. Trong 2 đối tượng bị bắt thì Lộc đang là học sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Đạ Huoai.

Tại cơ quan công an, Lộc và Hiếu đã thưa nhận toàn bộ hành vi cướp giật điện thoại của mình. Cả 2 đối tượng khai nhận, trong lúc từ Đạ Huoai lên Bảo Lộc chơi, vì không có điện thoại sử dụng nên cả 2 đã nảy sinh ý định cướp điện thoại để bán mua điện thoại mới. Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất các hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, qua những vụ phạm pháp xảy ra trong thời gian qua cho thấy, tội phạm đang có chiều hướng trẻ hóa. Hành vi phạm pháp của các đối tượng rất nguy hiểm, gây dư luận xấu cho xã hội và làm mất an ninh trật tự địa phương. Tuy nhiên, sự hiểu biết và nhận thức pháp luật của các đối tượng hết sức hạn chế. Điều đó, cho thấy lỗ hổng trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật của cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình cho thanh thiếu niên, học sinh còn nhiều hạn chế. Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục để trang bị các kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên và học sinh.

