Đức Trọng: Khởi tố 7 vụ liên quan tới vận chuyển, tàng trữ pháo lậu

(LĐ online) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố 7 vụ án với 8 bị can liên quan đến hành vi buôn bán, tàng trữ pháo nổ.

Hai thanh niên buôn pháo lậu bị Công an bắt giữ

Ngày 20/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Đức Trọng cho biết, những ngày qua đơn vị liên tục phát hiện, triệt phá các vụ tàng trữ, buôn bán hàng cấm, đặc biệt là pháo nổ trái pháp luật với quy mô lớn. Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã củng cố hồ sơ, khởi tố 7 vụ án với 8 bị can liên quan đến hành vi buôn bán, tàng trữ pháo nổ, xử phạt vi phạm hành chính 5 đối tượng, tịch thu 215kg pháo các loại.

Gần đây nhất là sáng 20/1, qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Đức Trọng đã bắt quả tang Thạch Trung Đức (22 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) và Vũ Tiến Lâm (36 tuổi, ngụ huyện Cát Tiên) đang điều khiển xe ôtô con vận chuyển 54kg pháo nổ các loại đi tiêu thụ trên địa bàn thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia.

Trước đó, Công an huyện Đức Trọng cũng đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ 31,5kg đạn chì, 14 con dao tự chế cùng nhiều sản phẩm, hàng hóa, vật dụng liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.

C.PHONG