Lâm Hà: Thu giữ trên 60kg pháo nổ các đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép

(LĐ online) - Từ ngày 4 đến ngày 7/1, Công an huyện Lâm Hà đã triệt phá nhiều vụ buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, đồng thời tạm giữ 5 đối tượng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Hơn 60kg pháo nổ tàng trữ, buôn bán trái phép bị Công an Lâm Hà thu giữ 3 ngày qua

Theo đó, nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch "Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu Xuân năm 2022 trên địa bàn huyện Lâm Hà", trong 3 ngày qua, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn phối hợp phát hiện và bắt liên tiếp nhiều vụ tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ. Cụ thể, Công an Lâm Hà đã khám phá 5 vụ, 10 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ các loại pháo nổ, tổng số tang vật thu giữ trên 60 kg pháo nổ. Hiện Công an huyện Lâm Hà đang tạm giữ 5 đối tượng để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thời gian từ nay tới Tết Nguyên đán, Công an Lâm Hà sẽ tiếp tục ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm. Công an huyện Lâm Hà đề nghị người dân trên địa bàn tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Mọi thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn huyện Lâm Hà, người dân vui lòng thông báo cho Công an xã, thị trấn hoặc liên hệ về số điện thoại Công an huyện Lâm Hà 02633.685.937 để xử lý theo quy định của pháp luật.

C.PHONG