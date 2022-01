Xuyên đêm bắt quả tang 36 đối tượng bay lắc trong quán karaoke

(LĐ online) - Qua công tác trinh sát nắm tình hình, rạng sáng 16/1, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ công đã bất ngờ kiểm tra quán Karaoke KTC (đường Hùng Vương, Phường 10, TP Đà Lạt) phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý trong số này có cả đối tượng dương tính với Covid-19.

Nhiều đối tượng có kết quả dương tính với ma túy tại quán karaoke

Tại thời điểm kiểm tra, 5 phòng hát khu vực lầu 2 vẫn đang hoạt động hết công suất với tổng cộng 49 khách (trong đó, có 32 nam, 17 nữ), lực lượng công an phát hiện có nhiều ma túy còn sót lại trên đĩa sứ và vương vãi trên sàn nhà. Qua test nhanh phát hiện 36 trường hợp khách dương tính với ma tuý, 1 tiếp viên và 2 khách dương tính với Covid-19.

Khẩn trương đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an đã phân loại và xác định phòng 202, 203 và 206 có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Cụ thể, tại phòng 202, đối tượng Võ Nguyễn Tú Hòa (27 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu) đến Đà Lạt du lịch từ ngày 15/1, chính là người đứng ra tổ chức mua ma túy gồm nửa hộp ketamine, 4 viên thuốc lắc với giá 4,7 triệu đồng cho cả nhóm sử dụng. Tại phòng 206, Nguyễn Khánh Trường (51 tuổi) là quản lý mới nhận việc của quán, cũng là người chuẩn bị 1 hộp ketamine và 7 viên thuốc lắc cho cả nhóm sử dụng. Còn tại phòng 203, Nguyễn Văn Thành và Đinh Thành Luân cùng đứng ra tổ chức thuê tiếp viên pha trộn 4 viên thuốc lắc, nửa hộp ketamine cho cả nhóm cùng sử dụng. Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định trong số này có 1 đối tượng là nhân viên có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 17 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức trái phép chất ma tuý; tạm giữ số ma túy gồm ketamine và thuốc lắc còn sót lại cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, Công an TP Đà Lạt, Công an Phường 10 cũng làm việc với đại diện cơ sở kinh doanh karaoke, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi: Hoạt động quá giờ quy định; không có hợp đồng lao động đối với nhân viên; vi phạm các điều kiện về an ninh trật tự...

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

LÊ TIẾN