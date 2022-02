Bảo Lộc: Bắt quả tang thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Ngày 18/2, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Hoàng Nam (21 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đinh Hoàng Nam bị bắt giữ quả tang đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, vào chiều 17/2, Công an phường Lộc Sơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất 1 nhà dân trên đường Lam Sơn (phường Lộc Sơn). Tại đây, qua khám xét, trinh sát phát hiện Đinh Hoàng Nam đang tàng trữ trong người 1 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Qua làm với công an, Nam khai nhận số ma túy nói trên được đối tượng mua lại để sử dụng.

Công an phường Lộc Sơn đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Đinh Hoàng Nam; đồng thời, lập biên bản niêm phong tang vật để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật. Hiện, Đình Hoàng Nam đã được Công an phường Lộc Sơn bàn giao cho Công an TP Bảo Lộc điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

HẢI ĐƯỜNG