Đạ Huoai: Đột kích quán karaoke, bắt quả tang 10 thanh niên đang sử dụng ma túy

(LĐ online) - Chiều 14/4, Thượng tá Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Công an huyện Đạ Huoai cho biết: Các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an thị trấn Mađaguôi vừa đột kích kiểm tra, bắt quả tang nhóm thanh niên 10 người đang sử dụng chất ma túy trong một quá karaoke trên địa bàn thị trấn Mađaguôi.

Thời điểm Công an huyện Đạ Huoai đột kích bắt quả tang 10 thanh niên đang sử dụng ma túy trong quán karaoke King

Trước đó, vào khoảng 23 giờ đêm 12/4, các đội nghiệp vụ Công an huyện Đạ Huoai phối hợp cùng Công an thị trấn Mađaguôi đã bất ngờ đột kích kiểm tra quán karaoke King (Tổ dân phố 3, thị trấn Mađaguôi). Tại phòng số 8888, lực lượng công an phát hiện nhóm thanh niên 10 người (9 nam và 1 nữ) đang cùng nhau sử dụng chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong phòng hát này có 1 đĩa sứ và nhiều chất bột màu trắng được bóc từ 2 túi nylon nghi là chất ma túy; đồng thời, công an còn thu giữ các dụng cụ liên quan được các đối tượng dùng để sử dụng chất ma túy.

Qua làm việc, cơ quan công an đã lập biên bản niêm phong toàn bộ tang vật và đưa 10 thanh niên về trụ sở Công an huyện Đạ Huoai để làm việc phục vụ công tác điều tra.

Qua xét nghiệm nhanh, cả 10 thanh niên đều dương tính với chất ma túy. Nhóm thanh niên này có độ tuổi từ 17 đến 24 tuổi; trong đó, có 8 người tại huyện Đạ Huoai và 2 người tại huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai).

Hiện tại, Công an huyện Đạ Huoai đã ra lệnh tạm giữ 7/10 thanh niên để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng chất ma túy trái phép.

HẢI ĐƯỜNG