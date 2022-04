Đà Lạt: Bắt quả tang nhiều đối tượng sử dụng ma tuý tại nhà hàng và quán karaoke

(LĐ online) - Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra Nhà hàng DJ 365 và Quán Karaoke Sơn 2 trên địa bàn TP Đà Lạt phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma tuý trái phép.

Khách tại bàn VIP 12, VIP 13 Nhà hàng DJ 365 - nơi phát hiện ma túy

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý xác định một số nhà hàng, quán hát có dấu hiệu buông lỏng quản lý, để khách sử dụng ma tuý nhiều lần. Đáng chú ý, tại các quán này có lượng khách lớn, không chỉ có hộ khẩu trên địa bàn mà còn từ nhiều tỉnh thành đến Lâm Đồng du lịch.

Thông tin sau đó được báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh đã giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ công, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, quét sạch các loại tệ nạn, không để ảnh hưởng đến môi trường du lịch địa phương.

0 giờ 15 phút sáng 11/4, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, 90 cán bộ, chiến sỹ Công an Lâm Đồng đã đồng loạt đột kích Nhà hàng DJ 365 (đường Hai Bà Trưng, Phường 6) và Quán Karaoke Sơn 2 (đường Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt).

Tại thời điểm kiểm tra, Nhà hàng DJ 365 có 106 khách đang đung đưa theo tiếng nhạc.

Khi thấy lực lượng lượng kiểm tra, nhiều đối tượng nháo nhào đứng dậy, thay đổi vị trí. Tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời khoá chặt, yêu cầu tất cả giữ nguyên hiện trường, tiến hành các biện pháp kiểm tra.

Qua test nhanh, 20 khách và 2 là nhân viên phục vụ của quán có kết quả dương tính với chất ma túy. Tại chân bàn VIP 12 và VIP 13, cơ quan công an phát hiện 1 gói nilông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Ngoài ra, qua kiểm tra tại kho hàng, lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản thu giữ 4 thùng giấy có chứa các chai rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, 1 thùng giấy chứa thuốc ShiSha không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Tại Quán Karaoke Sơn 2 (Lô 32 - 33 Khu quy hoạch Nguyễn Công Trứ), khi lực lượng công an yêu cầu kiểm tra, quán này đóng cửa cố thủ với nhiều lý do khác nhau. Đến khi biết đã bị vây ráp, cơ sở này mới chịu mở cửa để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong quán có 4 phòng đang hoạt động với tổng cộng có 44 khách (33 nam, 11 nữ) và 20 nhân viên. Tiến hành test nhanh 64 người này, 3 trường hợp là khách và 5 nhân viên có kết quả dương tính với chất ma túy.

Tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản đối với Quán Karaoke Sơn 2 về vi phạm kinh doanh quá giờ quy định.

Sau buổi kiểm tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa 30 đối tượng về trụ sở tiếp tục đấu tranh, làm rõ các hành vi vi phạm. Đối với bàn VIP 12, VIP 13, qua đấu tranh, Hoàng Đức Mỹ (28 tuổi, là tài xế xe tải chở rau tuyến Đà Lạt - Huế) khai nhận chính là người mang ma tuý tới để cả nhóm sử dụng. Cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mỹ; đồng thời, lập biên bản phạm tội quả tang đối với 4 đối tượng trong nhóm.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật. Riêng đối với cơ sở kinh doanh Nhà hàng DJ 365 và Quán Karaoke Sơn 2, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ có văn bản kiến nghị đến UBND TP Đà Lạt xem xét hoạt động kinh doanh vì để xảy ra nhiều lần các hành vi vi phạm.

