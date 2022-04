Đà Lạt: Đột kích giữa trưa, công an bắt giữ 2 đối tượng sử dụng và tàng trữ nhiều ma túy

(LĐ online) - Trần Công Hùng (39 tuổi, trú tại hẻm đường Hùng Vương, Phường 10, TP Đà Lạt) rủ bạn là Lầu Đức Anh (34 tuổi, trú tại Phường 2, TP Đà Lạt) đến nhà sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Lầu Đức Anh và Trần Công Hùng (từ trái qua)

Vào khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 12/4, qua quá trình mật phục, lực lượng Công an Phường 10, TP Đà Lạt bất ngờ đột kích vào căn nhà của Trần Công Hùng và phát hiện quả tang Hùng và Lầu Đức Anh đang sử dụng chất nghi là ma túy bằng 1 bình thủy tinh có gắn ống hút. Tại chỗ, cả 2 đối tượng khai nhận đang sử dụng ma túy đá.

Tiếp tục kiểm tra, Công an Phường 10 phát hiện trong túi da gần chỗ Đức Anh có 8 gói nylon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy và 1 mảnh giấy màu bạc bên trong chứa chất bột màu trắng vón cục nghi là ma túy. Tiếp tục kiểm tra, công an phát hiện trong áo khoác treo gần chỗ Đức Anh ngồi có 1 ống kim tiêm bên trong có chứa dung dịch màu trắng mà Đức Anh khai nhận là dung dịch heroin pha với nước cất để sử dụng, nhưng chưa kịp sử dụng thì bị công an phát hiện.

Tang vật 8 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá thu tại hiện trường

Kiểm tra trong phòng ngủ của Hùng, lực ượng công an còn phát hiện 56 gói nylon đựng vụn cây thực vật khô. Tại chỗ, Hùng khai nhận toàn bộ các túi nylon đựng vụn cây thực vật khô trên là cỏ mỹ của Hùng cất giữ để bán lại cho người khác.

Công an Phường 10 đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang tại chỗ đối với Hùng và Đức Anh; đồng thời, thu giữ, niêm phong số tang vật và tiến hành các thủ tục bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật để Công an TP Đà Lạt tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Đ.T