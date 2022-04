Đức Trọng: Công an khởi tố nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng tại quán ăn

(LĐ online) - Sáng 9/4, Công an huyện Đức Trọng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố nhóm 6 bị can để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng tại quán ăn Tám Lúa.

Một số bị can bị bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng tại quán ăn Tám Lúa. Ảnh: Công an huyện Đức Trọng cung cấp

Theo thông tin Công an huyện Đức Trọng cung cấp: vào ngày 6/4, Công an huyện Đức Trọng nhận được tin báo tại quán ăn Tám Lúa (địa chỉ số 9, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Liên Nghĩa) xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện cùng Công an thị trấn Liên Nghĩa đã phân công lực lượng xuống hiện trường xác minh vụ việc, ghi nhận, thu thập thông tin tài liệu liên quan, tập trung xác minh làm rõ nhân thân lai lịch số đối tượng thực hiện hành gây rối.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Vào khoảng 19h30 ngày 6/4 ông Trần Xường Phấn (tức Phấn “Cầu”, 49 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa) cùng gia đình và một số người bạn đến quán Tám Lúa để ăn tối. Do có bức xúc từ trước về việc ông Phấn bị đánh vào tối 5/4, bà Nguyễn Thị Út Liên (40 tuổi, vợ ông Phấn) khi thấy nhân viên phục vụ của quán Tám Lúa đã có hành vi dùng tay đánh nhân viên của quán.

Lúc này, những người đi cùng ông bà Phấn đều ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa bắt đầu lao vào đánh, đấm nhóm nhân viên phục vụ của quán.

Cụ thể, Nguyễn Thị Bảo Yến (32 tuổi) đã chạy ra khỏi bàn lao vào dùng tay tát liên tục vào phần đầu nhân viên phục vụ; Chương Văn Cường (tức “Ty ma gà”, 33 tuổi) sử dụng mũ cối đánh liên tục vào phần đầu của nhân viên phục vụ.

Nguyễn Vũ Linh (31 tuổi) đã dùng tay tát vào mặt nhân viên của quán; Giàng Ngọc Tuệ (tức “Bo nhóc”, 30 tuổi) cũng hùa theo dùng tay túm tóc lôi nhân viên từ trong bếp ra xếp hàng để xin lỗi ông Phấn; Lê Quốc Bảo (33 tuổi) đã vào khu vực bếp gọi nhân viên của quán ra đứng xếp hàng để xin lỗi ông Phấn.

Trong khi đó, Cường, Tuệ và một số người khác đi theo ông Phấn cũng có hành vi tát và đánh nhân viên của quán. Hiện các đối tượng này đang được Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Bước đầu tại Cơ quan điều tra Công an huyện, các đối tượng đã khai nhận hành vi tụ tập đánh nhau gây mất an ninh trật tự công cộng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai nhận của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng đã ra quyết khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Út Liên, Nguyễn Vũ Linh, Giàng Ngọc Tuệ, Nguyễn Thị Bảo Yến, Chương Văn Cường, Lê Quốc Bảo.

Đồng thời, áp dụng các biện pháp ngăn chặn với từng bị can và các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Trọng phê chuẩn. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

CHÍNH THÀNH