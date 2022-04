Đức Trọng: Khẩn trương điều tra vụ gây rối trật tự công cộng tại quán ăn

(LĐ online) - Chiều 8/4, trao đổi với Báo Lâm Đồng Online, Công an huyện Đức Trọng thông tin lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an thị trấn Liên Nghĩa vào cuộc xác minh vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quán ăn Tám Lúa tối 6/4 để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện trường vụ đánh nhau tại quán ăn Tám Lúa. Ảnh cắt từ camera

Theo báo cáo xác minh ban đầu vụ việc từ Công an huyện Đức Trọng: Vào khoảng 21 giờ ngày 5/4, ông Trần Xường Phấn (49 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa) sau khi đi hát từ quán Karaoke TiTan trên đường Lý Tự Trọng cùng với một thanh niên tên Đức (chưa rõ nhân thân lai lịch) có ra bãi lấy xe nhưng không thấy nên đã xảy ra cự cãi vã dẫn đến đánh nhau với ông Lê Huy Vượng (59 tuổi) là bảo vệ của quán ăn Tám Lúa.

Thấy vậy, 8 nhân viên của quán Tám Lúa ra can ngăn nhưng hai bên vẫn xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Lúc này có thêm Hín Sằn Sáng (49 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa) là bạn nhậu cùng với ông Phấn cũng lao vào đánh nhau với nhân viên của quán.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Liên Nghĩa đã cử cán bộ nhanh chóng tới hiện trường. Nhưng vụ ẩu đả diễn ra rất nhanh, khi lực lượng công an tới nơi thì bên ông Phấn đã giải tán khỏi hiện trường, không xảy ra thiệt hại gì về người và tài sản.

Công an thị trấn Liên Nghĩa đã lập biên bản gìn sự việc; đồng thời, mời các trường hợp liên quan về Công an thị trấn làm việc. Bản thân ông Vượng và số nhân viên của quán Tám Lúa không có yêu cầu gì với công an và cam kết sẽ tự thỏa thuận, giải quyết sự việc trên.

Sau khi xảy ra vụ việc, tới khoảng 15 giờ ngày 6/4, ông Đặng Quốc Đạt (28 tuổi) là chủ quán Tám Lúa có mời ông Phấn đến quán để thay mặt nhân viên trong quán để xin lỗi về sự việc tối 5/4. Tại đây, ông Phấn đã chấp nhận lời xin lỗi của ông Đạt và số nhân viên.

Tuy nhiên, đến 19 giờ 30 ngày 6/4, ông Phấn cùng một số anh em trong gia đình, gồm: Nguyễn Thị Út Liên (42 tuổi), Nguyễn Vũ Linh (31 tuổi), Nguyễn Thị Bảo Yến (34 tuổi), Giàng Ngọc Tuệ, tức “Bo Nhóc” (30 tuổi), Chương Văn Cường, tức “Ty Ma Gà” (31 tuổi) đều ngụ thị trấn Liên Nghĩa tới quán Tám Lúa ăn uống.

Bên cạnh đó, ngoài người trong gia đình, đi cùng ông Phấn còn khoảng 10 thanh niên khác. Khi thấy nhân viên của quán ra phục vụ ra tiếp, bà Liên (vợ ông Phấn) bức xúc chuyện chồng bị đánh hôm trước đã có hành vi đánh nhân viên trong quán. Thấy vậy, Linh, Yến, Tuệ, Cường cũng ùa vào dùng tay, chân đấm đá và yêu cầu nhân viên của quán đứng ra xin lỗi.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Liên Nghĩa lập tức có mặt. Lúc này nhóm của Phấn cũng rời khỏi hiện trường. Qua ghi nhận tại quán Tám Lúa không xảy ra thiệt hại về tài sản, số nhân viên bị đánh gồm: Lộc K’Thiện, Võ Hòa Bảo, Bùi Huỳnh Nhật Đông, Phong, Linh. Bước đầu, qua làm việc số nhân viên này không có yêu cầu gì với cơ quan công an.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng, hiện các đội nghiệp vụ cùng Công an thị trấn Liên Nghĩa đang tiếp tục lấy lời khai, xác minh các thông tin liên quan, nếu có đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án, xử lý hình sự các đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng nghiêm minh theo quy định pháp luật.

CHÍNH THÀNH