Vụ phá rừng tại huyện Bảo Lâm: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chủ mưu

(LĐ online) - Chiều 6/4, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, căn cứ kết quả điều tra liên quan đến vụ phá rừng tại Tiểu khu 613 (xã Lộc Phú), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Văn Thanh (tên thường gọi là Thanh Hương Rừng – ngụ tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh) để điều tra về tội “hủy hoại rừng”.

Phan Văn Thanh (đội nón bìa phải) bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội “hủy hoại rừng”

Liên quan đến vụ phá rừng này, cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường thống kê khối lượng lâm sản bị thiệt hại và diện tích rừng bị phá. Theo đó, vụ phá rừng khiến hơn 1,55 ha bị thiệt hại, khối lượng lâm sản bị thiệt hại là hơn 67 m3 gỗ các loại. Hiện tại, Công an huyện Bảo Lâm đang tạm giữ 1 máy múc là tang vật liên quan đến vụ phá rừng.

Theo Công an huyện Bảo Lâm, kết quả điều tra vụ án đến thời điểm hiện tại thì Phan Văn Thanh được xác định là đối tượng chủ mưu vụ phá rừng. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 31/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khỏi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Văn Thanh; đồng thời, triệu tập 7 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng lên làm việc đểu phục vụ công tác điều tra. Trong 7 đối tượng liên quan còn lại có Nguyễn Doãn Trung (quê Nghệ An) là tài xế lái máy múc được đối tượng Thanh thuê để san gạt diện tích rừng bị phá và bị cơ quan chức năng bắt quả tang tại hiện trường vào ngày 17/3. Tất cả những đối tượng này đang được tại ngoại và bị cơ quan công an ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Hiện tại, Công an tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục mở rộng điều tra, triệp tập những người còn lại liên quan đến vụ phá rừng để phục vụ công tác điều tra theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UNBD tỉnh Lâm Đồng để xử lý nghiêm theo quy đinh của pháp luật.

Như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin: Liên quan đến vụ phá rừng này, UBND huyện Bảo Lâm đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch UBND xã Lộc Phú; Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hồ Văn Khang - Kiểm lâm địa bàn phụ trách khu vực Tiểu khu 613 (xã Lộc Phú) để làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng trên địa bàn. Cùng với đó, UBND huyện Bảo Lâm cũng đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Lộc Phú, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm vì để xảy ra vụ phá rừng nêu trên.

