Bảo Lộc: 11 điểm cấp biển số xe ô tô và xe gắn máy chính thức hoạt động từ ngày 21/5

(LĐ online) - Ngày 18/5, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị nguồn nhân lực, phương tiện thành lập 11 điểm đăng ký cấp biển số xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn bàn toàn thành phố và sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21/5/2022.

Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP Bảo Lộc thực hiện nhiệm vụ đăng ký cấp biển số xe gắn máy cho người dân trên địa bàn

Đây là các điểm đăng ký cấp biển số xe ô tô, xe gắn máy được Công an TP Bảo Lộc thành lập theo Thông tư số 15/2022 sửa đổi của Bộ Công an, bổ sung một số thông tư, trong đó sửa Thông tư số 58/2020 về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới.

Cụ thể, tại trụ sở Công an TP Bảo Lộc là điểm đăng ký cấp biển số xe ô tô trên toàn địa bàn thành phố, gồm: Biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn TP Bảo Lộc. Đối với xe ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh sẽ đăng ký cấp biển số tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng. Xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và xe ô tô của người nước ngoài làm việc trong cơ quan đó; xe ô tô của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư 58/2020 thuộc thẩm quyền cấp phép của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an.

Ngoài chức năng, nhiệm vụ đăng ký cấp biển số xe ô tô, Công an TP Bảo Lộc còn là điểm cấp biển số xe mô tô, xe máy (kể cả xe đạp điện) cho công dân có hộ khẩu tại Phường 2 (TP Bảo Lộc) theo quy định.

Cùng với đó, Công an TP Bảo Lộc có 10 điểm cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy được thành lập tại trụ sở công an của 10 phường, xã trên địa bàn theo Thông tư số 15/2022 của Bộ Công an, gồm: Phường 1, phường Lộc Sơn, phường Lộc Phát, phường B’Lao, phường Lộc Tiến và các xã Đam B’ri, Lộc Thanh, Lộc Nga, Lộc Châu, Đại Lào. Theo đó, từ ngày 21/5/2022, công an cấp phường, xã trên địa bàn TP Bảo Lộc có chức năng, nhiệm vụ đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình quản lý.

Được biết, trong 3 năm (từ 2019 đến 2021), trung bình mỗi năm Công an TP Bảo Lộc đăng ký cấp biển số từ 7.000 – 7.800 phương tiện là xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe đạp điện) trên địa bàn toàn thành phố.

KHÁNH PHÚC