Bảo Lộc: Tạm giữ 35 xe máy độ, chế gây mất an toàn giao thông

(LĐ online) - Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tổ công tác chuyên trách phòng chống đua xe trái phép thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an TP Bảo Lộc và công an các phường, xã đã tập trung tuần tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời các trường hợp điều khiển xe máy độ, chế. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toan giao thông trên địa bàn trong những ngày nghỉ lễ.

Trong những ngày nghỉ lễ, các trường hợp điều khiển xe độ, chế đều bị lực lượng Công an TP Bảo Lộc xử lý nghiêm

Sáng 4/5, Công an TP Bảo Lộc cho biết, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và nắm tình hình, tổ chuyên trách phòng chống đua xe trái phép đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính hơn 40 trường hợp điều khiển xe máy độ, chế. Trong đó, có 35 phương tiện bị tạm giữ do người điều khiển chạy tốc độ cao, thường xuyên rú ga, nẹt pô gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Tất cả các phương tiện bị tạm giữ đều thay đổi kết cấu của nhà sản xuất như đôn dên, xoáy nòng, thay pô… Hầu hết người điều kiển là thanh niên, thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 28 tuổi; trong đó, có nhiều người chưa có giấy phép lái xe.

Nhờ ngăn chặn, xử lý kịp thời nên trong những ngày nghỉ lễ trên địa bàn TP Bảo Lộc ko để xảy ra các vụ việc đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự và mất an toàn giao thông. Hiện tại, các xe máy độ, chế bị tạm giữ đang được Công an TP Bảo Lộc hoàn tất các hồ sở, thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an TP Bảo Lộc đã xử lý 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; trong đó, có 4 xe ô tô và 7 xe máy.

HẢI ĐƯỜNG