Bắt vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

(LĐ online) - Ngày 10/5, Công an huyện Di Linh cho biết bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Thị Bé Hạnh - Sinh 1981, ngụ tại tổ dân phố 3,Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh; Đỗ Thanh Vũ - Sinh 1994 ngụ tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh và Lê Tuấn Luân - Sinh 1995 ngụ tại xã Tân Thượng, huyện Di Linh về tội “Đánh bạc” bằng hình thức ghi cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hai trong số các đối tượng bị bắt về tội “đánh bạc” bằng hình thức ghi cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng

Qua quá trình điều tra, xác minh ngày 6/5 Công an huyện Di Linh đã triệu tập Lê Tuấn Luân lên làm việc. Quá trình làm việc phát hiện trong điện thoại di động của Luân có chứa nhiều dữ liệu thể hiện việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số tiền lên đến gần 15 tỷ đồng. Ngày 9/5 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét nơi ở của Hạnh và thu giữ 4 điện thoại di động, 1 IPad, 1 máy tính xách tay, 1 ô tô, 2 cuốn sổ và nhiều giấy tờ thể hiện việc vay nợ của Hạnh với nhiều người số tiền lên đến 2,3 tỷ đồng. Bước đầu kiểm tra trong điện thoại di động của Hạnh và Vũ, công an thu được nhiều dữ liệu liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Hiện Công an huyện Di Linh đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.