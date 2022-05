Cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh liên tiếp xảy ra tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet. Đây là thực trạng của loại hình tội phạm diễn biến ngày một phức tạp, đòi hỏi các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền tới người dân, nâng cao cảnh giác và quản lý trên địa bàn huyện.

Công an huyện Đạ Tẻh đang tăng cường cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên mạng tới người dân địa phương

Theo Công an huyện Đạ Tẻh, trên địa bàn thời gian qua xuất hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và ngày một có dấu hiệu phức tạp hơn. Có một số vụ việc gây hoang mang, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Thậm chí, để lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật của người dân, các đối tượng đã giả danh cơ quan công an, cán bộ viện kiểm sát nhân dân, nhân viên ngân hàng, quản trị viên trang bán hàng online,... dùng số điện thoại ảo liên lạc với nạn nhân rồi đưa ra các thông tin vu cáo nạn nhân vi phạm pháp luật để hù dọa hoặc thông báo nhận quà tặng, trúng thưởng... Do đó, nhiều nạn nhân trên địa bàn đã tin tưởng chuyển tiền hoặc lấy cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản và bị các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc điển hình Công an huyện Đạ Tẻh tiếp nhận trình báo từ nạn nhân có số tiền bị lừa lên trên 600 triệu đồng. Cụ thể, từ ngày 9 đến ngày 22/3/2022, chị K. (trú lại thị trấn Đạ Tẻh) đã bị một số đối tượng lạ sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau gọi điện thông báo chị có món quà giá trị do chồng chị K. (đã mất) gửi khi còn sống. Để tạo niềm tin, các đối tượng đã cung cấp nhiều số tài khoản của nhiều ngân hàng khác nhau và yêu cầu chị K. chuyển tiền nhiều lần vào các số tài khoản này để làm thủ tục nhận quà... Tuy nhiên, do nhẹ dạ nên chị K. làm theo, chuyển nhiều lần với tổng số tiền 625 triệu đồng cho các đối tượng.

Tương tự, vụ việc gần đây nhất vào giữa tháng 3/2022 chị H. (trú tại xã Đạ Kho) đến cây ATM của một ngân hàng tại thị trấn Đạ Tẻh dùng thẻ ngân hàng để rút tiền. Lần đầu chị H. rút được 3 triệu đồng. Tới lần thứ 2 thì máy ATM bị trục trặc không xuất tiền nhưng trong tài khoản chị đã bị trừ 3 triệu đồng. Sau khi thông báo, nhân viên bảo vệ ngân hàng này hướng dẫn chị H. chờ thêm một lúc. Tuy nhiên, do sốt ruột chị này lên google tìm kiếm số tổng đài ngân hàng để tự hỏi. Ngay sau đó có người lạ gọi đến tự xưng là nhân viên ngân hàng và yêu cầu chị H. cung cấp mã OTP tài khoản xác thực.

Chị tin tưởng làm theo thì toàn bộ số tiền hơn 10 triệu đồng trong tài khoản bị rút hết sạch. Khi chị thắc mắc, nhân viên ngân hàng “tự xưng” trên mạng tiếp tục hướng dẫn chị mượn tài khoản của người thân nạp tiền vào tài khoản của chị để kiểm tra. Khi chị H. tiếp tục cung cấp mã OTP của người thân liền bị các đối tượng rút mất thêm 40 triệu đồng.

Gần đây, một thủ đoạn mạo danh lực lượng công quyền quen thuộc để lừa đảo cũng xuất hiện trên địa bàn huyện Đạ Tẻh. Theo Công an huyện Đạ Tẻh, theo ghi nhận ngày 7/4/2022, chị T. (trú tại thị trấn Đạ Tẻh) đã bị một số đối tượng gọi điện thoại xưng là điều tra viên Công an TP Đà Nẵng và kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát cấp cao tại TP Đà Nẵng. Nhóm này thông báo chị T. có liên quan đến 1 vụ án thuộc diện bí mật quốc gia. Chúng dùng nhiều lời đe dọa và gửi hình của lệnh bắt bị can để tạm giam đúng với thông tin cá nhân của chị T. và quyết định tạm giữ, niêm phong tài sản thi hành án hình sự mang tên chị.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu chị T. phải lập một tài khoản tại cửa hàng Viettel Pay và chuyển vào đó 200 triệu đồng để chúng kiểm tra. Quá hoảng loạn, không suy nghĩ được đây là các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chị T. đã đi vay tiền của người thân rồi mang tiền đến cửa hàng Viettel để làm thủ tục mở tài khoản chuyển tiền. Rất may mắn cho chị T. khi người thân nghe được câu chuyện liền nghi ngờ đã trình báo Công an huyện Đạ Tẻh. Ngay sau đó, Công an huyện đã khẩn trương cử cán bộ xuống nắm bắt vụ việc, đồng thời gặp chị T. giải thích, giúp chị ổn định tinh thần, kịp thời ngăn chặn hành vi của bọn lừa đảo nên hậu quả chưa xảy ra.

Ngoài các vụ nổi cộm nêu trên, thời gian qua, còn một số trường hợp người dân, chủ yếu là nữ giới trên địa bàn huyện được mời chào tham gia làm nhân viên bán hàng Online lương 20-30 triệu đồng/ tháng hoặc tham gia đầu tư tài chính sàn giao dịch Fxtradingmarket.com... Sau khi đăng ký trở thành cộng tác viên sẽ hưởng hoa hồng 20-30%. Chiêu trò của các đối tượng là đối với 2-3 đơn hàng đầu tiên có giá trị nhỏ thì chuyển tiền gốc và hoa hồng cho nạn nhân rất đầy đủ để tạo niềm tin. Tới các đơn hàng, sản phẩm có giá trị lớn từ 10-30 triệu đồng trở lên, các đối bắt đầu chiếm đoạt, cắt liên lạc.

Thượng tá Nguyễn Đình Sô - Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, Công an huyện Đạ Tẻh đã khẩn trương đề nghị thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, kể cả hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo phương thức thủ đoạn của bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet để cán bộ, Nhân dân, học sinh trên địa bàn huyện hãy nêu cao tinh thần cảnh giác.

Theo Công an huyện Đạ Tẻh, người dân không nên cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân hoặc đưa lên mạng xã hội. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP của ngân hàng, ví điện tử cho người khác; không click vào những đường link lạ, có chứa mã độc trên các website.

THÂN THU HIỀN