Đà Lạt: Bắt quả tang thanh niên nhận ma tuý từ bưu phẩm

(LĐ online) - Đối tượng Nguyễn Ngọc Đức (22 tuổi, trú tại thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đang bị Công an TP Đà Lạt tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Ngọc Đức cùng tang vật tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 15/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua quá trình theo dõi, Công an Phường 10 phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Lạt và Công an Phường 9 đã phát hiện Nguyễn Ngọc Đức đến nhận một gói bưu phẩm tại một nơi giao nhận hàng hoá trên đường Phan Chu Trinh (Phường 9, TP Đà Lạt). Từ những biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an đã yêu cầu kiểm tra gói bưu phẩm mà Đức vừa nhận và phát hiện bên trong có 3 gói giấy màu nâu chứa cành lá thực vật khô nghi là ma tuý cần sa.

Tại chỗ, Đức khai nhận bưu phẩm vừa được kiểm tra là của Đức đặt mua từ TP Hồ Chí Minh vào ngày. Đức thừa nhận toàn bộ 3 gói giấy chứa cành lá thực vật khô là ma tuý cần san do Đức mua về vừa để sử dụng và bán lại cho người khác kiếm lời.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện trong túi xách mà Đức đang đeo trên người có 6 gói nilong chứa cành lá thực vật khô nghi là ma tuý cần sa cùng 1 cân điện tử và 1 cối xay nhỏ. Tại chỗ, Đức cũng khai nhận số cành lá thực vật khô là ma tuý cần sa, Đức chia nhỏ để tiện sử dụng.

Đ.T