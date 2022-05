Đạ Tẻh: Điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 học sinh tư vong

(LĐ online) - Sáng 13/5, Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện giao thông gồm xe máy, xe đạp điện và xe ô tô con khiến 1 học sinh tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 học sinh tử vong tại chỗ

Thông tin từ cơ quan Công an, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 7 giờ 40 phút ngày 12/5, tại ngã ba giao nhau giữa đường 30/4 và đường Phạm Ngọc Thạch thuộc địa phận thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh). Vào thời điểm trên, xe đạp điện do N.Y.N (16 tuổi, là học sinh một trường THPT trên địa bàn huyện Đạ Tẻh) đang lưu thông theo hướng từ huyện Cát Tiên vào thị trấn Đạ Tẻh. Khi đến khu vực đèn xanh đèn đỏ tại ngã ba nói trên thì cháu N. dừng xe theo tín hiệu đèn giao thông. Sau đó, N. tiếp tục điều khiển xe đạp điện rẽ trái vào đường Phạm Ngọc Thạch. Cùng lúc, xe máy do anh N.Đ.T (ngụ tại xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau vượt lên va chạm với xe đạp điện khiến cháu N. ngã ra đường.

Lúc này, xe ô tô con do bà N.N.T (ngụ tại xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh) lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã cán qua người khiến cháu N. tử vong tại chỗ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng huyện Đạ Tẻh phối hợp điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG