Di Linh: Camera an ninh - ''Mắt thần'' ngăn ngừa tội phạm

(LĐ online) - Với gần 800 mắt thần Camera được lắp đặt trên toàn địa bàn đã và đang góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn huyện Di Linh.

Thông qua hình ảnh từ Camera đã tích cực hỗ trợ lực lượng Công an trong phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác

Là khu vực trung tâm của huyện Di Linh, địa bàn thị trấn Di Linh tập trung đông dân cư sinh sống, có điều kiện thuận lợi phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội. Do vậy, đây cũng là nơi tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, thường xuyên xảy ra tình trạng đánh nhau, trộm cắp tài sản và tệ nạn ma túy…

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, từ tháng 5/2019, UBND thị trấn Di Linh đã quan tâm chỉ đạo cho lực lượng Công an thị trấn xây dựng mô hình Camera An ninh trên địa bàn để phục vụ công tác đảm bảo tình hình ANTT, từ đó đến nay lực lượng Công an thị trấn Di Linh đã chủ động phối hợp cùng 23 tổ dân phố khảo sát, bố trí lắp đặt 102 camera trên các tuyến đường, các cụm dân cư trên địa bàn. Ngoài ra, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động và thông qua các buổi họp dân, việc sử dụng camera giám sát an ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân. Qua đó, đã vận động trên 20 hộ dân tại các tổ dân phố sử dụng hơn 20 camera của hộ gia đình, các đơn vị đóng trên địa bàn để quan sát các khu vực công cộng với mục đích chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Đại uý Trần Thị Huệ Hoa, Phó trưởng Công an thị trấn Di Linh cho biết: Chỉ trong khoảng thời gian ngắncamera an ninh đã đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả. Các camera được giao cho các tổ dân phố quản lý, và phần lớn dữ liệu được truyền trực tiếp về Công an thị trấn Di Linh. Lực lượng Công an chủ động theo dõi, trích xuất thông tin làm rõ về các đối tượng vi phạm, phương tiện, công cụ phạm tội như va chạm giao thông, trộm cắp tài sản, đánh nhau, ma tuý…. Từ khi lắp đặt và sử dụng camera an ninh đến nay, tình hình ANTT của thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng giảm.

Tại xã Tân Lâm, vào tháng 10/2021, từ nguồn kinh phí của địa phương và nguồn xã hội hóa, xã đã lắp đặt 36 mắt camera với tổng trị giá 140 triệu đồng. Mô hình này được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đồng thuận, đánh giá cao. Ông Đỗ Toàn Lăng, Chủ tịch UBND xã Tân Lâm cho biết, trước đây, trên địa bàn xã thường xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi lái xe, ban đêm thường rú ga gây mất an ninh trật tự, trộm cắp, chặt phá cây trồng…. Từ khi lắp đặt hệ thống camera an ninh, đã giúp lực lượng chức năng nhận định, đánh giá đúng về đối tượng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án, xử lý chính xác các vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông,… Việc triển khai mô hình đã tạo được sức lan toả rộng rãi giúp bà con Nhân dân có ý thức hơn trong công tác phòng chống tội phạm.

Việc sử dụng camera giám sát an ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân

Thiếu tá Trần Ngọc Khánh Ly, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào - Công an huyện Di Linh cho biết, mô hình camera an ninh trên địa bàn các xã khởi nguồn từ xã Gung Ré. Tại đây, khi công an chính quy chưa về xã, để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, địa phương đã vận động nguồn lực xã hội hoá lắp đặt được 10 camera an ninh trên các tuyến giao thông, các cổng an ninh thôn xóm, qua đó hạn chế được tình trạng trộm cắp, tụ tập của thanh thiếu niên, gây rối trật tự công cộng… Mô hình cho thấy hiệu quả cao, do vậy, khi công an chính quy về, các xã, thị trấn đã đẩy mạnh cùng với chính quyền kêu gọi nguồn lực xã hội hoá để nhân rộng mô hình. Đến nay, ngoài hệ thống camera do Công an huyện quản lý, đã có 19/19 xã, thị trấn thực hiện mô hình với tổng số hơn 790 mắt camera. Các mắt camera được lắp đặt ở các điểm xung yếu về an ninh trật tự, các ngã ba, ngã tư, “điểm đen” về tai nạn giao thông,... Hình ảnh từ các camera được truyền tải về trung tâm điều hành đặt tại trụ sở Công an huyện, công an xã, thị trấn đồng thời lực lượng công an cũng có thể theo dõi hình ảnh từ các camera bằng máy tính hay điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet.

Thực tế, ở những nơi có lắp đặt camera đã có tác động không nhỏ đến người tham gia giao thông, giúp họ tự giác chấp hành nghiêm Luật giao thông hơn khi biết mình có thể bị phát hiện và xử lý bất cứ lúc nào nếu vi phạm. Ngoài ra đối với tình trạng thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, tình trạng xả rác bừa bãi, xả rác trộm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường cũng được hạn chế. Việc lắp đặt camera giám sát đã làm các đối tượng hình sự, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp vặt; một số tụ điểm các đối tượng nghiện ma túy thường xuyên lui tới để tiêm chích, sử dụng trái phép chất ma túy… không dám manh động hoặc từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật,vì lo sợ hành vi của mình có thể bị ghi lại.

Thiếu tá Nguyễn Văn Cao, Phó trưởng Công an huyên Di Linh cho biết: Mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” được Công an huyện Di Linh triển khai từ năm 2020. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình này đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, đây được xem là “tai mắt”, là những “trợ thủ” đắc lực của Công an huyện Di Linh.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera, trong hơn 2 năm qua, lực lượng công an trên địa bàn huyện Di Linh đã phát hiện, xử lý hàng trăm vụ việc về an ninh trật tự. Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

HOÀNG YÊN