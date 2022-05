Di Linh: Tăng cường xử lý xe vi phạm tốc độ

(LĐ online) - Hàng chục trường hợp xe chạy quá tốc độ trong khu dân cư; trong đó, có cả trường hợp sử dụng giấy tờ giả, đi xe phân khối lớn gắn biển số xe không đúng quy định, không có bằng lái... đã bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý.

Xe phân khối lớn gắn biển số xe không đúng quy định chạy quá tốc độ khi qua khu dân cư bị phát hiện ngày 19/5

8 giờ 30 ngày 19/5, chúng tôi theo chân lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tuần tra kiểm soát, xử lý xe vi phạm về tốc độ trên Quốc lộ 20 , đoạn qua địa bàn thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.

Tại đây, lực lượng chức năng đã lập chốt thực hiện việc kiểm tra tốc độ các phương tiện chạy trên đường và đã phát hiện, xử lý 19 trường hợp vi phạm về tốc độ. Trong đó, hầu hết các trường hợp chạy qua khu dân cư với tốc độ từ 60 – 80 km/giờ (theo quy định chỉ cho phép 50 km/giờ).

Cá biệt, có những xe chạy với tốc độ 90 – 100 km/h, còn nẹt pô, làm mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Nhiều trường hợp khi phát hiện CSGT chốt chặn đã quay đầu xe, chạy vào các vườn cà phê, khu dân cư để lẩn trốn.

Trong buổi làm việc, ngoài lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng CSGT còn tạm giữ 2 mô tô với lý do giấy chứng nhận đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, gắn biển số không đúng quy định, để xử lý theo quy định.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là “phượt thủ”, người chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn

Trung uý Nguyễn Tiến Lê - Cán bộ Trạm CSGT Di Linh - Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ gây tai nạn chiếm tỷ lệ cao trong các vụ tai nạn giao thông và trở thành vấn nạn của xã hội. Vì vậy, để giảm được tai nạn giao thông phải giảm được các xe vi phạm tốc độ trên đường. Qua đó, Phòng CSGT và Đội CSGT Công an huyện Di Linh có kế hoạch thường xuyên; đồng thời, tổ chức nhiều điểm kiểm tra tốc độ, xử lý những trường hợp vi phạm.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là “phượt thủ”, người chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn. Nhiều trường hợp vi phạm khi thấy lực lượng chức năng là bỏ chạy, không chỉ gây nguy hiểm cho chính mình mà còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện đang lưu thông trên đường.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 702 trường hợp vi phạm. Lỗi phổ biến nhất của người điều khiển là vi phạm về tốc độ, dàn thành hàng ngang và chạy với tốc cao, nhiều xe mô tô phân khối lớn đã độ chế, thay đổi kết cấu của nhà sản xuất, không đảm bảo điều kiện kỹ thuật để lưu thông…

“Để phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông phát sinh do điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, trong quá trình xử lý xe vi phạm, lực lượng CSGT cũng thông báo cho lái xe biết trên địa bàn có rất nhiều điểm bắn tốc độ, tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, việc tuân thủ các quy định về tốc độ, các nguyên tắc tham gia giao thông an toàn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông … Đồng thời, mở nhiều đợt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chạy quá tốc độ quy định trên các tuyến đường, tập trung vào các khu vực giao thông phức tạp, thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn giao thông” - Trung uý Lê cho biết.

HOÀNG YÊN