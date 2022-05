Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với lái xe gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc làm 2 người tử vong

(LĐ online) - Sáng 4/5, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và giao Công an TP Bảo Lộc thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Sơn Hải (41 tuổi, ngụ tại phường An Lạc, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc vào chiều 30/4

Theo kết quả điều tra và căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra TP Bảo Lộc xác định, Đào Sơn Hải đã có hành vi điều khiển xe ô tô biển số 61A - 578.86 không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước, vi phạm khoản 1 Điều 12 Luật Giao thông đường bộ, gây tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả làm 2 người tử vong tại chỗ.

Hành vi của Đào Sơn Hải đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Sau khi các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Sơn Hải được Viện Kiểm sát Nhân dân TP Bảo Lộc phê chuẩn, Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hải để điều tra, làm rõ tội danh nêu trên.

Như đã thông tin, vào khoảng 16 giờ chiều 30/4, trên đèo Bảo Lộc đoạn qua Km 104 + 600 Quốc lộ 20 (thuộc địa phận xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng giữa 5 phương tiện giao thông đều đang lên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong.

Kết quả điều tra xác định, vào thời điểm trên ông Hải điều khiển xe ô tô con 7 chỗ ngồi đang lên đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, không làm chủ được tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn đã tông vào 3 xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến cả 3 xe máy bị xe con 7 chỗ ngồi lùa vào gầm xe tải đông lạnh do anh Nguyễn Quốc Th. (31 tuổi, ngụ tại TP Buôn Mê Thuộc) điều khiển lưu thông cùng chiều bên cạnh khiến 2 người phụ nữ đi cùng trên 1 xe máy bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Cả 3 xe máy đều hư hỏng, biến dạng dưới gầm xe tải.

