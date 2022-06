Bảo Lộc: Triệt phá đường dây số đề quy mô lớn

(LĐ online) - Với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao qua mạng xã hội zalo, facebook và tin nhắn SMS, Long cùng các chân rết đã thành lập một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn, với lượng tiền giao dịch lên đến hơn 300 triệu đồng/ngày. Vụ việc vừa được Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá.

Nguyễn Hoàng Bảo Long cùng các chân rết Võ Văn Vũ Linh và Dương Thị Ngọc Loan bị khởi tố bắt tạm giam

Ngày 24/6, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can do Viện Kiểm sát Nhân dân TP Bảo Lộc phê chuẩn và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối 3 đối tượng; đồng thời, cho tại ngoại cấm đi khỏi địa phương đối với 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức công nghệ cao quy mô lớn vừa được triệt phá trên địa bàn.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng gồm: Nguyễn Hoàng Bảo Long (40 tuổi), Võ Văn Vũ Linh (31 tuổi) và Dương Thị Ngọc Loan (44 tuổi) cùng ngụ tại phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc); đồng thời, khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khởi địa phương đối với 6 đối tượng, gồm: Phạm Thị Mỹ Liên, Cao Thái Mỹ Duyên, Trương Duy San, Dương Đình Dũng, Phạm Thị Hồng Linh và Phạm Thị Kim Loan để phục vụ công tác điều tra về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Công an khám xét nơi ở của Long thu giữ hơn 200 triệu đồng cùng các tang vật liên quan

Theo điều tra, thời gian quan, Công an TP Bảo Lộc tiếp nhận nhiều tin báo tố giác tội phạm về đường dây đánh bạc tinh vi bằng công nghệ cao. Đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề đã khiến không ít gia đình lâm vào cảnh vợ chồng mâu thuẫn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi xác minh, Công an TP Bảo Lộc đã xác định được đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Hoàng Bảo Long nên đã lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Trong quá trình phá án, nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội facebook, zalo hết sức tinh vi và xảo quyệt. Để bóc gỡ, xóa sạch đường dây đánh bạc tinh vi này, Công an TP Bảo Lộc đã đề xuất phối hợp với Phòng PA05 Công an Lâm Đồng cùng đấu tranh, triệt phá.

Cơ quan điều tra đã chia nhiều mũi để đấu tranh, cùng lúc tấn công từ nhiều hướng nhằm hốt trọn ổ đường dây đánh bạc này. Vào ngày 17/6, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc tiến hành kiểm tra bắt quả tang Trương Duy San đang ghi số đề cho một người dân trên địa bàn Phường 2. Tại hiện trường, trinh sát thu giữ 1 phơi đề và 2 cuốn sổ có kết quả xổ số và số tiền hơn 6 triệu đồng.

Két sắt được Long sử dụng để chứa các tang vật phục vụ đường dây đánh đề

Cùng thời điển, một mũi trinh sát khác đã đột kích bắt quả tang Phạm Thị Kim Loan và Phạm Thị Mỹ Liên đang nhận phơi số đề từ người chơi đánh đề chuyển đến zalo của Loan và Liên quản lý. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều công cụ, tài liệu như điện thoại, máy tính xách tay được các đối tượng sử dụng để ghi lô đề.

Qua đấu tranh các đối tượng San, Liên và Kim Loan khai nhận được Nguyễn Hoàng Bảo Long thuê ghi và giao phơi đề cho các con bạc; đồng thời, xác nhận các tin nhắn mà người chơi gửi qua zalo, facebook và tin nhắn SMS. Với công việc này, San, Liên, Kim Loan được Nguyễn Hoàng Bảo Long trả 5 – 6 triệu đồng/tháng.

Từ lời khai của 3 đối tượng này, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập khẩn cấp các đối tượng, gồm: Long, Linh, Dũng và Ngọc Loan đến trụ sở Công an TP Bảo Lộc làm việc. Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận: Thông qua các nhóm zalo, facebook do Long lập (Long làm trưởng nhóm) cùng các đối tượng để nhận ghi lô đề của người chơi.

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được Long thuê ghi lô đề và xác nhận các tin nhắn ghi lô đề của người chơi chuyển qua zalo, facebook và SMS trong suốt 2 năm qua. Trung bình mỗi ngày, Long nhận từ người chơi lô đề với số tiền giao dịch khoảng 300 triệu đồng.

Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 200 triệu đồng tại nhà riêng của đối tượng Nguyễn Hoàng Bảo Long; đồng thời, thu giữ nhiều tang vật, công cụ liên quan phục vụ đường dây đánh bạc gồm 11 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều sổ sách, phơi đề liên quan.

Hiện tại, Công an TP Bảo Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập thêm các đối tượng nhánh dưới, nhánh trên liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề để xử lý theo quy định của pháp luật.

