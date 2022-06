Khởi tố 7 cán bộ thông đồng, bao che cho đối tượng khai thác lâm sản trái phép

(LĐ online) - Sáng 9/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đam Rông phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đam Rông đã tiến hành khởi tố bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản theo Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đam Rông đọc lệnh khởi tố bị can đối với các đối tượng

Các đối tượng bị khởi tốt gồm: Đinh Văn Dũng (47 tuổi), Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng; Trần Văn Thiệu (33 tuổi), Phó trưởng Phòng Kỹ thuật – Quản lý bảo vệ rừng; Bùi Văn Tỉnh (32 tuổi), Nguyễn Mạnh Tuấn (36 tuổi); Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi) cùng là cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng; Dương Văn Việt (31 tuổi), nhân viên Trạm quản lý, bảo vệ rừng Phi Liêng và Phạm Tiến Mạnh (45 tuổi), Kiểm lâm viên, Hạt kiểm lâm huyện Đam Rông.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Dũng, Trần Văn Thiệu, các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 9/2021, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng lập phương án về việc xin cưa hạ 74 cây gỗ thông bị chết dọc đường đi có nguy cơ ngã đổ trong mùa mưa bão và được UBND huyện Đam Rông phê duyệt. Sau đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng ký hợp đồng với Nguyễn Văn Quý, trú tại Phường 8, TP Đà Lạt, để thực hiện việc cưa hạ, thu gom gỗ về Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông và UBND xã Phi Liêng đã cử 7 cán bộ giám sát việc khai thác, cưa hạ đúng các cây đã được phê duyệt. Tuy nhiên, các đối tượng trên đã có dấu hiệu thông đồng, bao che cho Nguyễn Văn Quý lợi dụng việc khai thác gỗ tận thu để khai thác lâm sản trái phép. Đáng chú ý, các đối tượng trên đã chỉ cho Quý cưa hạ cũng như làm ngơ cho Quý cưa hạ thêm nhiều cây ngoài phương án được duyệt.

Trước đó, qua quá trình trinh sát, đêm 24/9/2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện Công ty TNHH Lộc Phát do Quý làm giám đốc có hơn 43 m3 gỗ thông ba lá nhóm IV và gỗ trò nhóm V không có hồ sơ, giấy tờ hợp pháp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định công ty này đã cưa hạ ngoài phương án được duyệt 122 cây gỗ (thông, trò) gây thiệt hại về lâm sản 96 m3 gỗ.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Nguyễn Văn Quý về tội vi phạm các quy định về khai thác lâm sản và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đam Rông tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đam Rông xác định 7 cán bộ thực hiện nhiệm vụ giám sát có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án nên đã khởi tố để điều tra.

LÊ TIẾN