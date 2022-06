Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 1 bánh heroin

(LĐ online) - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng (PC04) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an các huyện Di Linh, Đức Trọng và Công an TP Bảo Lộc triệt phá một đường dây ma túy trên địa bàn, thu giữ 1 bánh heroin.

Tang vật 1 bánh heroin cơ quan công an phát hiện, thu giữ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, từ đầu năm 2022, các trinh sát Phòng PC04 xác định nghi vấn về một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Lâm Đồng tiêu thụ. Trong đó, Ngô Hoàng Long (48 tuổi, thường trú Tổ 1, Phường 1, TP Bảo Lộc) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Địa bàn nhóm này hoạt động được xác định chủ yếu tại TP Bảo Lộc và các huyện lân cận với hình thức vận chuyển đa dạng, nhiều hướng, không cố định.

Ngay sau đó, vụ việc được báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh. Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Đại tá Đinh Xuân Huy trực tiếp chỉ đạo, xây dựng chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng phương tiện, quyết tâm bóc gỡ, triệt phá ngay đường dây ma túy trên.

Liên tục những ngày sau đó, nhiều tổ trinh sát đã kiên trì đeo bám từng nơi ăn, ở, di chuyển của các đối tượng liên quan. Trong đó, trọng tâm là mối quan hệ của Long với các đối tượng ma túy trên địa bàn Lâm Đồng và đầu mối phía tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Ngô Hoàng Long tại cơ quan công an

Bên cạnh đó, Ban chuyên án cũng làm rõ nhân thân, lai lịch phức tạp của Long. Đối tượng này từng gây ra hàng loạt vụ trộm trâu, trộm vàng của người dân trên địa bàn Lâm Đồng, từng bị phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ, xử lý. Sau khi chấp hành án, Long về địa bàn Bảo Lộc sinh sống nhưng không có công việc ổn định, rõ ràng.

Ngoài ra, đối tượng này còn có dấu hiệu bất minh về mặt tài chính và nhiều mối quan hệ bất minh với các đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn TP Bảo Lộc. Các đối tượng thường gọi Long là "Long chó".

Nhận định, với lịch sử vào tù ra tội, va chạm xã hội nhiều, Long sẽ rất lì lợm, ma ranh, liều lĩnh. Do đó, Ban chuyên án đã lên kế hoạch cụ thể, nhiều phương án để đấu tranh với Long.

Đến ngày 22/6, một nguồn tin trinh sát cho biết Ngô Hoàng Long sẽ bay từ nghệ An vào Lâm Đồng và có thể mang theo một lượng lớn ma túy. Ngay sau đó, Ban chuyên án đã triệu tập họp khẩn cấp, phân công, bố trí lực lượng và triển khai các mũi phá án.

Toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Phòng PC04 cùng Công an các huyện Đức Trọng, Di Linh, TP Bảo Lộc được huy động chia thành nhiều tổ trinh sát chốt chặn, mật phục từ sân bay Liên Khương đến nhà riêng của đối tượng ở TP Bảo Lộc.

Ngô Hoàng Long cùng tang vật bị bắt giữ

Tuy nhiên, đây lại là thông tin hỏa mù mà nhóm đối tượng sử dụng để đối phó với cơ quan công an, nhưng tất cả đều trong tính toán của Ban chuyên án. Song song với quá trình trên, Ban chuyên án đã phân một tổ trinh sát thiện chiến, kinh nghiệm mật phục tại nơi ở khác của Long.

Quả nhiên, 15 giờ 30 ngày 23/6, Ngô Hoàng Long đã khiển xe máy chở theo thùng hàng có chứa ma túy trên đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc mà y vừa nhận từ bến xe. Ngay lập tức, các chiến sỹ đã khẩn trương áp sát, khống chế, khoá chặt đối tượng.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 1 bánh ma túy loại heroin. Qua đấu tranh, Long khai nhận đã mua với giá 120 triệu đồng.

Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Long tại số 131/14 đường Đội Cấn, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc phát hiện, thu giữ 1 cân tiểu lỵ điện tử cùng nhiều gói nylon nhỏ dùng để chia nhỏ ma túy ra bán.

Tối cùng ngày, Phòng PC04 đã ra quyết định trưng cầu giám định số chất ma túy có trọng lượng 356,9 gram (loại heroin); đồng thời, ra quyết định tạm giữ đối với Ngô Hoàng Long để tiếp tục đấu tranh mở rộng.

