Bảo Lộc: Liên tiếp bắt quả tang 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Sáng 13/7, Công an TP Bảo Lộc cho biết, trong 2 ngày 11 và 12/7, các lực lượng của đơn vị đã phát hiện, bắt quả tang 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ hình sự 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng Hương, Ta, Linh bị bắt quả tang đang tàng trữ trái phép chất ma túy

Cụ thể, vào chiều 11/7, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc phối hợp Công an phường B’Lao kiểm tra tầng hầm căn nhà trên đường 1/5 do Trương Thị Quế Hương (35 tuổi, ngụ tại Phường 1, TP Bảo Lộc) đang thuê ở.

Thời điểm kiểm tra, trong căn phòng Hương đang ở còn có 2 người khác. Qua khám xét, đối tượng Hương đã tự giác giao nộp 4 gói nilong bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy. Công an TP Bảo Lộc đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang với Trương Thị Quế Hương về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”; đồng thời, thu giữ, niêm phong tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Cùng thời điểm trên trong ngày 11/7, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc còn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Di Ta (39 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) đang tàng trữ 1 gói nilong chứa chất ma túy khi đang có mặt trên địa bàn phường B'Lao. Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang với Lê Di Ta về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”; đồng thời, thu giữ, niêm phong tang vật phục vui điều tra.

Tiếp đó, vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 12/7, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc phối hợp với Công an phường Lộc Sơn kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Thời điểm kiểm tra trong phòng nghỉ, trinh sát phát hiện Võ Văn Linh (34 tuổi, ngụ tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) đang ở cùng 1 người nữ. Qua khám xét, công an phát hiện trong túi quần của Võ Văn Linh đang tàng trữ 2 viên nén màu hồng nghi là chất ma túy tổng hợp. Công an TP Bảo Lộc đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang với Võ Văn và thu giữ, niêm phong tang vật phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện, các vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

KHÁNH PHÚC